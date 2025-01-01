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نيويورك: مصطفى يلتقي عددا من رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر تطبيق حل الدولتين

الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك: مصطفى يلتقي عددا من رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر تطبيق حل الدولتين



نيويورك/وكالات/

التقى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين" في نيويورك، عددا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، حيث أطلعهم على مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وطالب رئيس الوزراء خلال اللقاءات بمزيد من الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة والتجويع على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وفتح كافة المعابر مع القطاع وإدخال المساعدات نتيجة الأوضاع الإنسانية الكارثية المتدهورة.

كما بحث مصطفى التحضيرات لعقد مؤتمر لإعادة الاعمار فوق وقف العدوان، وخطط الإنعاش المبكر واستعادة الخدمات الأساسية تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل، وسبل عقد مؤتمر للمانحين لمواجهة الأزمة والأوضاع المالية الصعبة نتيجة إجراءات واستمرار احتجاز أموال المقاصة.

وشدد على أهمية العمل المشترك لحشد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، والخروج من المؤتمر بإجراءات عملية لتنفيذ حل الدولتين خلال جدول زمني محدد.

وشملت اللقاءات، كل من: وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، نائب رئيس وزراء لبنان طارق متري، وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، بحضور عن الجانب الفلسطيني وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي اسطفان سلامة، ومندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

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