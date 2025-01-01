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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص مستعمر في قرية أم الخير شرق يطا والاحتلال يحتجز جثمانه

الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص مستعمر في قرية أم الخير شرق يطا والاحتلال يحتجز جثمانه



رام الله/سما/

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد الشاب عودة محمد خليل الهذالين (31 عاما) متأثرا بإصابته برصاص مستعمر في قرية أم الخير شرق يطا مساء أمس.

وأوضحت أن طواقمها في مدينة يطا تبذل جهودا حثيثة لتأمين استلام الجثمان .

ويوم أمس، أصيب مواطنان، في هجوم للمستعمرين على قرية أم الخير بمسافر يطا، جنوب الخليل، أثناء تواجدهم بأراضيهم ومنازلهم في القرية، وأطلقوا النار صوبهم، ما أدى إلى إصابة المواطن الهذالين بالرصاص الحي، جرى نقله من الاحتلال إلى جهة غير معلومة، حتى اعلن عن استشهاده صباح اليوم، فيما أصيب مواطن آخر جراء ضربه من مستعمر، نقل على إثرها بواسطة طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى يطا الحكومي.

وباستشهاد الهذالين، ترتفع حصيلة الشهداء، منذ مساء يوم أمس، برصاص الاحتلال ومستعمريه في الخليل إلى اثنين، حيث استشهد الشاب محمد سامر سليمان الجمل (27 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل، حيث تركته ينزف، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ليعلن عن استشهاده لاحقا، واحتجاز جثمانه.

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