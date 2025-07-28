جيش الاحتلال يعلن عن توسيع معبر كرم أبو سالم استعدادا للهجرة الطوعية الجماعية من غزة

القدس المحتلة/سما/

تعمل وزارة الحرب الإسرائيلية على توسيع معبر كرم أبو سالم، لغرض فحص المساعدات الإنسانية القادمة من مصر، ودخول الوفود إلى القطاع، ومغادرة المرضى لتلقي العلاج الطبي في الخارج، والتفتيش الجمركي.

غير أن مراسل موقع واللا الاستخباراتي امير بوخبوط يكشف أن الهدف من توسيع المعبر استعدادا لعملية الهجرة الجماعية الطوعية للفلسطينيين إلى مختلف دول العالم.

وبحسب التقرير الإسرائيلي فقد وثق المراسل بالصور العمل على توسيع المعبر في جنوب قطاع غزة، على بعد مئات الأمتار من مثلث الحدود: مصر وإسرائيل وقطاع غزة.

وكما ورد، تم إغلاق معبر رفح في بداية الحرب، ودمر جيش الاحتلال البنية التحتية على جانبه الفلسطيني.

وبناء على ذلك، تم نقل سلسلة المساعدات الإنسانية بأكملها من منطقة زيكيم عبر شمال قطاع غزة وعبر معبر كرم أبو سالم بعد إجراء الفحوصات الأمنية.

وجاء في رد وزارة الحرب الإسرائيلية: "في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الحرب، بدأت أعمال بناء في معبر كرم أبو سالم خلال الأشهر الأخيرة لتكييفه مع الاحتياجات المطلوبة، بما في ذلك دخول الوفود والمساعدات الإنسانية.

ولهذا السبب، أُضيفت سقائف إلى المعبر لمراقبة الدخول من مصر وإسرائيل، ونقطة عسكرية لتفتيش الأشخاص والأمتعة، ومقر لتنظيم المساعدات الإنسانية. بدأ المشروع في أبريل/نيسان 2024، ومن المتوقع اكتماله في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا".