واشنطن تستخف بمؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين وتصفه بأنه مجرد “حيلة دعائية”

واشنطن/سما/

قللت الولايات المتحدة الاثنين من شأن المؤتمر المنعقد في الأمم المتحدة برعاية فرنسية سعودية، بهدف دعم حل الدولتين، ووصفته بأنه “حيلة دعائية”.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المؤتمر المقرر أن يستمر ثلاثة أيام بأنه “غير مثمر وفي وقت غير مناسب”، قائلة إنه مجرد “خدعة دعائية” من شأنها أن تعرقل جهود إحلال السلام.

واعتبرت الخارجية في بيان أن هذا التحرّك الدبلوماسي يشكّل “مكافأة للإرهاب”، كما رأت أن تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية من شأنه أن يُفضي إلى “نتائج عكسية”.