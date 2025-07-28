  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

واشنطن تستخف بمؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين وتصفه بأنه مجرد “حيلة دعائية”

الإثنين 28 يوليو 2025 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تستخف بمؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين وتصفه بأنه مجرد “حيلة دعائية”



واشنطن/سما/

 قللت الولايات المتحدة الاثنين من شأن المؤتمر المنعقد في الأمم المتحدة برعاية فرنسية سعودية، بهدف دعم حل الدولتين، ووصفته بأنه “حيلة دعائية”.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المؤتمر المقرر أن يستمر ثلاثة أيام بأنه “غير مثمر وفي وقت غير مناسب”، قائلة إنه مجرد “خدعة دعائية” من شأنها أن تعرقل جهود إحلال السلام.

واعتبرت الخارجية في بيان أن هذا التحرّك الدبلوماسي يشكّل “مكافأة للإرهاب”، كما رأت أن تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية من شأنه أن يُفضي إلى “نتائج عكسية”.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يُقِّر بالفشل ويُنكِّس الأعلام..هذه أسباب تشديد مواقف حماس التفاوضيّة..

سيناتور أميركي مقرب من ترامب: إسرائيل ستفعل في غزة ما فعلناه في طوكيو

واشنطن تبحث اتفاقا شاملا لإنهاء الحرب..إسرائيل ستوجه انذاراً نهائياً لحركة حماس

سموتريتش يعلن عدم انسحابه من الحكومة لتطورات خطيرة قادمة..

صحيفة عبرية : إسرائيل تقرر تجميد خطة إقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح

ترامب: لا أتفق مع نتنياهو بأنه لا يوجد مجاعة في غزة.. أخبرته أن عليه اعتماد مقاربة أخرى

إسبانيا: تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الغذائية على قطاع غزة الجمعة

الأخبار الرئيسية

هآرتس: نتنياهو سيعرض ضم مناطق في قطاع غزة لإبقاء سموتريتش في الحكومة

9ipj-22-730x438

غزة: 88 شهيدا منذ الفجر

3238d422-d234-4c57-8c2e-ff3b5edbe1d3-da418165-88d6-4ac6-b9e5-26d4cc338b74

انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين في نيويورك

20250728081516

الجيش الإسرائيلي يعرض على الكابينيت خطة لتصعيد الحرب على غزة

20250728055430

نتنياهو: القضاء على حماس وإعادة الأسرى... "هدفان متداخلان"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية