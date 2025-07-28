الجيش الإسرائيلي يتوقع وجود 100 ألف متهرب من الخدمة العام المقبل

القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس إدارة الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي دادو بار خليفة، بأنه من المتوقع وجود نحو 100 ألف متهرب من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش العام المقبل.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بار خليفة التقى بممثلين عن هيئات خدمة الاحتياط، وخلال الاجتماع، أشار إلى أوامر التجنيد الخاصة بالحريديم، قائلا: "في كل ما يتعلق بالتزاماتنا المتعلقة بالأوامر وتنفيذها، نلتزم بكل منها".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يسعى للتغلب على التحدي الجندري الذي يواجهه الحريديم، ويقوم بشيء لم يسبق له مثيل، وهو قاعدة لا تدخلها الفتيات".

وكشف رئيس إدارة الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي خلال الاجتماع أنه من المتوقع أن يكون هناك "حوالي 100 ألف متهرب من التجنيد العام المقبل".

ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد الخدمة بالجيش، عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

ويرفض هؤلاء الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود، تفادى "حريديم" التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، البالغ حاليا 26 عاما.

وتعارض أحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة وقطاعات شعبية توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نحو سن قانون لإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية، معتبرين أنها سياسة تمييزية.