نحو 200 فلسطيني يوقعون بيانا يندد باشتباكات السويداء

دمشق/سما/

وقّع حوالي 200 من الفلسطينيين والفلسطينيّات بينهم فاعلون سياسيّون وأكاديميّون/ات ومثقفون/ات على بيان سياسيّ يُدين الاشتباكات المسلحة في محافظة السويداء في سورية.



وحمّل الموقعون "الحُكم الجديد في سورية المسؤوليّة الكاملة عن الأحداث في السويداء"، وطالب هيئات الأمم المتّحدة بـ"فتح ممرات آمنة للإغاثة الطبيّة والإنسانيّة، ومحاسبة الضالعين في جرائم القتل، والإذلال، وتدمير البيوت، والبلدات".

جاء البيان الذي بادرت إليه مجموعة من الناشطين السياسيين والمثقفين تحت عنوان "من أجل وقف الهجوم على السويداء".

ومما ورد في البيان: "نحن مجموعة من بنات وأبناء الشعب الفلسطيني رأينا أن نسجّل موقفنا مما هو حاصل في السويداء والشام. نُدين أشدّ الإدانة هجمة النظام في سوريّة والميليشيات العاملة تحت إمرته على السويداء وريفها وأهلها، وندين انتهاك كرامات الناس ورموزها وحُرمات بيوتها، ونطالب النظام السوريّ بوقف هذا العدوان فورًا دون قيد أو شرط، ونحمّله كامل المسؤوليّة عما حصل ويحصل".

وأضاف البيان أنه "نؤكّد دعمنا لجهود التهدئة ووقف النزف ونُطالب بتحقيق مستقلّ يُنصف ضحايا العدوان، ويحاسب المسؤولين عن إراقة الدماء، كما نُطالب بنات وأبناء الشعب السوريّ الغيورين على وطنهم وشعبهم أن يُسمعوا صوتهم ويُسهموا بقسطهم لوقف التقتيل".

وأشار البيان إلى "تاريخ دروز الشام في بناء الدولة والوطن"، وقال إنه "بذل دروز جبل العرب التضحيات الجسام في الماضي والحاضر من أجل سوريّة الدولة والوطن ومن أجل فلسطين، أيضًا، ومن ديارهم انتشرت حكمة 'الدين لله والوطن للجميع'، بينما فشلت الأنظمة في الماضي والحاضر في إثبات حسن نواياها تجاههم وأقصتهم وأدارت ظهرها لإسهاماتهم في استقلال سورية".

واختتم البيان الذي صدر في اليوم الأوّل للحرب ضد السويداء بالقول "إن إعادة بناء سورية الدولة المعقولة لا يتأتّى إلّا بجهد وتعاون أهل الوطن والشركاء فيه. وعليه، نحذّر من المراهنة غير المسؤولة على الخارج أو على إسرائيل التي تحاول استغلال الأوضاع لتنفيذ مشاريعها التقسيميّة".

ووقع على البيان: وصال رعد، دالية حلبي، محمد أبو النمر، حسن خضر، مروان دويري، رائف زريق، ثابت أبو راس، مها إغباريّة، أسعد غانم، نصر الله زهرة، سامح حجازي، ثروت سعد، نجوى مباركي، هيام أبو الزلف، ربيع صغير، غابي منصور، سليمان سلامة، رباح حلبي، عارف سلامة، رشا سعدة، إدوار جريس، عوني نداف، إلهام ناصر، يوسف أبو وردة، وسام عاصلة، يوسف فخر الدين، إياد برغوثي، عمر محاجنة، فيفيان ربيع، وهيبة زياد، هالة حمودة، أسعد أبو الزلف، محمود دلاشة، ماضي قبلان، كامل أبو داهش، هنيدة غانم، عودة بشارات، عاطف معدّي، أبو العهد زعبي، آمال بركة، تغريد حاج يحيى، مسعدو منصور، سعيد فحماوي، باسل طنّوس، منال أبو حقّ، أسعد جابر، زياد حلبي، موسى أبو حسين، حنا إلياس، وجيه صيداوي، ليلان بشارة منصور، هويدة نمر، عماد فرّو، أيمن الحلبي، مهدي سعد، لوريس ربيع إمسيس، لينا دلّاشة، سليمان منصور، كمال كيوف، نضال محمد، إبراهيم إغبارية، طلب الصانع، موريس جهشان، إيزابيل رمضان، حليم حداد، دبانا شلوفة رزق، نضال الشوفي، ميري كعبيّة، آمل روحانا طوبي، تميم أبو خيط، نجاة طنوس، رائف حسين، حسين أبو يونس، أليس حنا، عزيز حيدر، أمل عرابي، فرحان السعدي، خالد مصلح، زاهي عليان، أديب صفدي، كاملة طيون، أسامة حلبي، مواهب خير، خالد عوض، عوني المشني، منال مرقس، إياد علم الدين مداح، رنا أبو حنا، شيبوب جبران، هيفاء زريق جرايسي، أنور حسن، رامز عيد، إلياس موسى، إلياس معلم، جميلة مواسي، سائد حاج يحيى، علي قادري، مرام مصاروة، ينال جبارين، نسرين مرقس، أميرة موسى، صالح حبيب، عميد صعابنة، جمال دغش، جاد حسون، خلود إدريس، شفيق حبيب، موسى سمعان، مجدي عابد، فؤاد موسى، سليم زاروبي، أفنان إغبارية، سلمان نصر، خالد عوض، نزيه فياض، ابتسام درّ سروجي، يوسف سعيد، إزات أبو الزلف، علا نجمي، عبد الحفيظ أبو ليل، رائدة حاج نصار، صقر أبو صالح، هيا صرصور زعبي، منار زعبي، لبنى فؤاد دكور، يزيد سليمان، خالد أبو عصبة، نبيل أبو داوود، رجاء إلياس، سهيل فراج، إحسان حجازي، سناء زريق صالح، فراس خوالد، منال أبو دولة حسون، أديب دوحة، علاء حليحل، نديم كركبي، أديلا بياضي شلون، مصطفى قصقصي، صالح طه، هايل غانم، وليد ملا، سمر بقلي، عامر حليحل، رشا حلوة، رياض كامل، هديل يونس، وليد كركبي، أمين عبيد، لانا صادق، رزان غزاوي، أميرة الحلبي، حياة صالح، علاء دحلة، فاضل علي، أديبة جبران، جميلة شحادة، رحاب زريق، محمد مصالحة، إبراهيم خطيب، ماجدة الحلبي، يوسف بريك، حسني أبو يونس، رنا فاهوم، فوزي أبو جبل، أسعد مغربي، ملكة طربيه عزام، خولة زعبي، نعيمة عماشة، نسرين بدر غضبان، سميح عثمان، غادة زريق، أحلام عباسي غانم، نائلة لبس، جميلة حسين خلايلة، حنان خميس، أشرف حنا، كميل صباغ، صالح فارس، رنين بشارات إسكندر، إبراهيم غطّاس، علا فخر الدين أبو ريش، تيسير الحلبي، ألماظة حلبي خاطر، ديالا عيد، راحيل سالم، وطفى كنعان، هيام روحانا، منير هلون، زهوات حلبي، يزيد قبلان، ومرزوق الحلبي.