رؤساء 5 جامعات إسرائيلية يطالبون نتنياهو بوقف التجويع في غزة

القدس المحتلة/سما/

بعث رؤساء خمس جامعات إسرائيلية اليوم، الإثنين، رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بالإيعاز للجيش الإسرائيلي بالعمل، بدون علاقة لحماس، من أجل "حل مشكلة الجوع الرهيب المنتشر في غزة والذي يمس بشكل بالغ بغير الضالعين في القتال، وبينهم الأولاد والأطفال".

وأضاف رؤساء الجامعات أنه "نشاهد مصدومين المشاهد التي تأتي من قطاع غزة، وبينهم الأطفال، الذين يموتون يوميا بسبب الجوع والمرض. وتحرير المخطوفين وتقليص إصابة جنودنا هي أهداف سامية، لكننا كشعب كان ضحية المحرقة الرهيبة في أوروبا، ملقى علينا واجب خاص بالعمل بكافة الوسائل المتوفرة لدينا كي نمنع ونمتنع عن مس وحشي وبدون تمييز بالرجال والنساء والأطفال الأبرياء".

وتابع رؤساء الجامعات أنهم "مذعورون من أقوال وزراء وأعضاء كنيست الذين يشجعون الدمار المتعمد لقطاع غزة، وإبعاد السكان المدنيين عنه. ونتوقع تنديدا واضحا وقاطعا من جانبك، ومن جانب الحكومة، لهذه الأقوال المتشددة، إذا أن هذه أقوال غير أخلاقية أبدا لارتكاب أفعال يرى خبراء قانون كبار في البلاد والعالم أنها تشكل جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وخلصت الرسالة إلى أن "تدمير متعمد والخطة لإنشاء ’مدينة إنسانية’ يعبر عن فقدان الرسن والإنسانية، التي لن نتمكن من التطهر منها وتسبب ضررا لن يكون بالإمكان إصلاحه".



ووقع على الرسالة كل من رئيس معهد وايزمان، بروفيسور ألون حين؛ رئيس الجامعة العبرية، بروفيسور آشير كوهين؛ رئيس التخنيون، بروفيسور أوري سيفان؛ رئيس جامعة تل أبيب، بروفيسور أريئيل بورات؛ ورئيس الجامعة المفتوحة، بروفيسور ليو كوري.