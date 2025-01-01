‌‏سموتريتش: إدخال المساعدات لغزة خطوة استراتيجية جيدة بهدف القضاء على حماس

القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل ‏سموتريتش، إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يعد خطوة استراتيجية جيدة بهدف القضاء على حركة حماس، وفق تعبيره.



و‌قال ‏سموتريتش لنواب حزبه: "سنختبر نتيجة الهدنات الإنسانية في غزة وسنعرف قريبا مدى نجاحها"، وأضاف أن "الخوض في حسابات سياسية بشأن هدنات غزة ليس من الصواب حاليا".

وفي معرض رد على الانتقادات التي تلقاها إثر الهدنات الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك رسائل من عدد من أعضاء الكنيست الذين يفكرون في الاستقالة بسبب هذه الخطوة، قال سموتريتش: "في النهاية، يجب أن نركز على اختبار النتيجة، وهو هزيمة حماس".

وألمح إلى أن "هذه خطوة استراتيجية جيدة، لا يمكن التفصيل فيها في هذه المرحلة، لكننا سنعرف قريبا ما إذا كانت ستنجح وإلى أين نتجه".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم السبت، عن هدنة إنسانية وتعليقا مؤقتا للأعمال العسكرية في المناطق التي تشهد اكتظاظا سكانيا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي منذ مساء السبت، عن تخصيص ممرات إنسانية لإدخال شاحنات مساعدات بشكل آمن إلى قطاع غزة عبر المؤسسات الدولية، والسماح بعمليات إسقاط المساعدات جوا بالتعاون مع منظمات دولية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بينايمن نتنياهو أمس الأحد: "سنقضي على حماس، ولتحقيق هذا الهدف إلى جانب إطلاق سراح رهائننا، نحرز تقدما في القتال وكذلك في المفاوضات". وشدد على أن استمرار العمليات يتطلب الإبقاء على "الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة، في إشارة منه لاستغلالها دوليا بهدف التغطية على قتل الفلسطينيين واستمرار القصف الدموي في حرب الإبادة، حسبما يقول الفلسطينيون. وقال نتنياهو: "لقد فعلنا ذلك حتى الآن".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا تعليقا على مسألة الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات إلى غزة، إلى زيادة القصف على قطاع غزة بدلا من إرسال المساعدات الإنسانية، منتقدا قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن.