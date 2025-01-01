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غضب في مصر بعد الدعوة لمظاهرة أمام سفارة القاهرة في تل أبيب

الإثنين 28 يوليو 2025 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غضب في مصر بعد الدعوة لمظاهرة أمام سفارة القاهرة في تل أبيب



القاهرة/سما/

أثار إعلان متداول لرئيس اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني، الشيخ نضال أبو شيخة، لتنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، ردود فعل غاضبة في مصر.

 
 

 

واجهت الدعوة إلى الاحتجاج سخرية واستنكارا واسعا، خاصة أنها جاءت للتظاهر من أرض محتلة وتحت علم الاحتلال، ضد دولة عربية لا تزال تسعى لوقف المجازر ودخول المساعدات.

وقال أحد النشطاء: "إسرائيل دلوقتي بتنظم مظاهرة قدام السفارة المصرية في تل أبيب، عشان تحتج على حصار مصر لقطاع غزة وتجويع أهلها!، متابعا: "في نكتة قديمة بتقولك ان واحد أحول أبوه مات راح دفن أمه... بس المرة دي، اللي انت قريته في السطر اللي فات ده مش نكتة... ده هو بالضبط دلوقتي اللي بيحصل في اسرائيل!".

وقال ناشط آخر: "شوفتوا وقاحة أكتر من كده الإخوان عاملين مظاهرة أمام سفارة مصر فى تل أبيب علشان غزة ...ده حقيقي مش نكته ...لا مش صد اسرائيل اللى محاصرة غزة ...عاملين ضد مصر اللى ليل ونهار بتكافح علشان غزة".

وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة للمصريين والعالم حول غزة قائلا: "أتحدث للشعب المصري أولا ولكل من يسمعني.. سواء رأي عام فى المنطقة العربية أو العالم كله".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له بمناسبة الأوضاع فى غزة: " منذ 7 أكتوبر حرصنا على المشاركة الإيجابية مع الشركاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل 3 نقاط: "إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الضروري التأكيد على الموقف المصري فيما يخص الحرب في قطاع غزة، متابعا: "بقول الكلام ده فى الوقت ده بالذات.. فيه كلام كتير بيتقال.. مهم قوي الناس تعرف وأفكرهم بالمواقف الإيجابية التي تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية".

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