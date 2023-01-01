السيسي يوجه رسالة غير مباشرة إلى ترامب بنداء عاجل

القاهرة/سما/

كشف خبير شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف، في تصريحات خاصة لـRT، أبرز رسائل ودلالات كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بخصوص الحرب على غزة.



وأوضح مخلوف، أن "هناك رسالة أساسية وهي التي وصلت البيت الأبيض بعلم الوصول، والتي تعد أهم رسالة وهي توجيه الرئيس المصري نداء خاص للرئيس الأمريكى دونالد ترامب والإعلان الواضح عن أنه هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات، فهذا يعني أن الأمور تتطلب وجود إرادة حقيقية لدى ترامب لوقف الحرب والفرصة سانحة حاليا لوقفها".

وأكد أن السيسي أراد التأكيد على ثبات موقف مصر واستمرار الجهود المصرية التي تركز على 3 محاور رئيسية منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، وهم بذل كل الجهود للعمل على إنهاء الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والإفراج عن الرهائن.

وأشار مخلوف، إلى أن الرئيس المصري أكد أيضا حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وحل الدولتين وإيجاد حل سلمى للقضية الفلسطينية، أما الرسالة الثالثة، فهي التأكيد مجدداً على موقف مصر الواضح برفض التهجير لأهل غزة من أرضهم ، لأن التهجير سيؤدى الى تفريغ فكرة حل الدولتين بينما جاءت الرسالة الرابعة في اشارة الرئيس المصري إلى الظروف داخل غزة التي وصفها بأنها أصبحت مأساوية والأمر لا يطاق ولابد من إدخال مساعدات بكميات كبيرة، معلناً وجود أعداد هائلة من الشاحنات جاهزة للدخول الى غزة .

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية تؤكد على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية شريف ومخلص تجاه الأشقاء فى غزة وأن القاهرة لا يمكن أن تقوم بدور سلبي تجاه القضية الفلسطينية، أما الرسالة السادسة الهامة للغاية التي يجب أن يعيها الجميع أن معبر رفح هو معبر للأفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصرى فقط بل من الجانب الآخر داخل غزة الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال ، كما أن هناك 5 معابر أخرى تربط غزة بإسرائيل ولم يتم التركيز إلا على معبر واحد وهو رفح.

أما الرسالة الأخيرة فتمثلت في دعوته للاتحاد الأوروبي والأشقاء في الدول العربية لبذل قصارى جهودهم لوقف الحرب وإنهاء الأزمة.

واختتم مخلوف تصريحاته قائلا: "ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنـية، ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، وبالتالي فإن ارتباط مصر العضوي بقضية فلسطين لم يتأثر بتغير النظم والسياسات المصرية، وسيظل موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابتا لا يتغير، مستندا إلى مبادئ العدالة والحقوق المشروعة، ورغم التحديات الإقليمية والدولية، تواصل مصر جهودها السياسية والدبلوماسية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطينى، ورغم كل ذلك تبرز مصر كصوت قوى مدافع عن الحقوق الفلسطينية، ومساند دائم لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة".