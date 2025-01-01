ترامب: أخبرت نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن غزة

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أخبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى أن إخراج الأسرى المتبقين في غزة سيكون صعبا.



وقال الرئيس الأمريكي "أتطلع إلى إطعام الناس في قطاع غزة، وأريد وقف إطلاق النار هناك، وقد قدمنا كثيرا من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر".

وأضاف ترامب، "أخرجنا عددا كبيرا من الرهائن في قطاع غزة وكثير منهم زاروا البيت الأبيض، لكن الرهائن المتبقين في غزة سيكون إخراجهم صعبا".

وكشف ترامب أنه أخبر نتنياهو بأن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة، معتبرا أن "وقف إطلاق النار في غزة سيكون ممكنا ونريد تحقيقه".

ولم يؤيد ترامب ادعاء نتنياهو بأنه لا يوجد تجويع في غزة، وقال: "ليس على وجه الخصوص، لأن اللقطات التلفزيونية تشير إلى أن الأطفال في غزة جائعون جدا.. لكن الولايات المتحدة تقدم الكثير من المال كمساعدات"، وأضاف: "يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فورا".