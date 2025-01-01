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تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين

الإثنين 28 يوليو 2025 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين



سما / وكالات /

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، بعد أن قلّص اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وسجّل سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 3332.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، لامس أدنى مستوى له منذ 17 تموز/يوليو. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3332.50 دولاراً للأونصة.

وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً إطارياً، أمس الأحد، ينصّ على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد، أي نصف ما كانت واشنطن هدّدت به سابقاً، مما ساعد على تفادي حرب تجارية شاملة بين الحليفين.

يتطابق الاتفاق في عناصره الرئيسية مع الاتفاق السابق بين الولايات المتحدة واليابان، لكنّه يُبقي على عدد من القضايا الخلافية معلّقة، مثل الرسوم على المشروبات الروحية.

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