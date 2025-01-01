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الاعلامي الحكومي : فقدان ونقص الحليب يهدد حياة 40 ألف رضيع بغزة

الإثنين 28 يوليو 2025 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي : فقدان ونقص الحليب يهدد حياة 40 ألف رضيع بغزة



غزة / سما/

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة عشرات آلاف الأطفال الرضع في القطاع، نتيجة استمرار منع إدخال حليب الأطفال منذ 150 يوما متواصلة.

ووصف المكتب في بيان رسمي منع إسرائيل دخول حليب الأطفال والمساعدات إلى القطاع بأنه بـ"جريمة إبادة صامتة".

وأشار البيان إلى أن أكثر من 40 ألف رضيع دون عمر السنة الواحدة يواجهون خطر الموت البطيء بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق، داعيا إلى فتح المعابر فورا وبدون شروط، والسماح العاجل بإدخال حليب الأطفال والمساعدات الإغاثية.

وأشار البيان إلى أن 73 شاحنة مساعدات دخلت مؤخرا إلى شمال وجنوب القطاع، تعرض معظمها للنهب تحت أنظار القوات الإسرائيلية.

وفي السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن الأطفال في غزة يعانون بشكل خاص من الجوع، مضيفة أن "الأولاد والبنات يخاطرون بحياتهم بحثا عن الطعام بدلا من الذهاب إلى المدارس".

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