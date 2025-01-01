واشنطن واسرائيل : المؤتمر الأممي الخاص بفلسطين هدية لحماس

سما / وكالات /

نقلت وكالة "رويترز" الاثنين، عن وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدها أن "المؤتمر الأممي الخاص بفلسطين والذي يعقد اليوم في نيويورك، هو هدية لحماس التي ترفض مقترحات وقف إطلاق النار".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن صوتت ضد دعوة الجمعية العامة لعقد المؤتمر ولن تدعم إجراءات تقوض التوصل لحل سلمي.

من جهة أخرى، نقلت "رويترز" عن المتحدث في بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة أن البعثة لن تشارك في المؤتمر الذي لا يعالج إدانة حماس وإعادة الاسرى.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد، أنها ستستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا لجلسة توبيخ بعد اعتزام باريس الاعتراف بدولة فلسطين.

وتنطلق يوم الاثنين أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا ومشاركة دولية واسعة.