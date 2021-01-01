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بينت: وضع إسرائيل في انهيار ويجب تغيير الحكومة المدمرة في أسرع وقت ممكن ..

الإثنين 28 يوليو 2025 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينت: وضع إسرائيل في انهيار ويجب تغيير الحكومة المدمرة في أسرع وقت ممكن ..



القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، إن “وضع إسرائيل في انهيار”، داعيا إلى تغيير حكومة بنيامين نتنياهو في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في منشور لبينت على منصة إكس، الأحد، من واشنطن حيث يجري زيارة.
وقال بينت الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين يونيو/ حزيران 2021 إلى يونيو 2022: ” (أحدثكم) من واشنطن دي سي. وضع إسرائيل في انهيار”.
وأضاف: “أحارب هنا ضد تسونامي من الاتهامات، حملة التجويع التي تقودها حماس والأمم المتحدة، وصور مزيفة وأكاذيب ضد إسرائيل”، على حد زعمه.

 

وأكد بينت أن “حكومة إسرائيل انهارت في الجبهة السياسية والإعلامية، كما انهارت في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023”.
وهاجم بينت الحكومة الإسرائيلية الحالية قائلا: “وزراء الحكومة يتسببون لنا بأضرار رهيبة من خلال سلسلة من التصريحات الغبية التي أقتبسها هنا مثل “سنمحو غزة”، و “قنبلة نووية على غزة”، في محاولة لجني مكاسب سياسية في القاعدة الانتخابية”.
وقال: “حتى محاولة تمديد الحرب في غزة، وكأن لدينا كل الوقت في العالم، تسبب لنا أضرارا جسيمة.”
وتساءل بينت: “كيف بعد ما يقارب السنتين من السابع من أكتوبر، لا تزال حماس قادرة على فرض شروط علينا؟”.
وأضاف: “سأواصل النضال من أجل إسرائيل بكل قوتي، لكن الاستنتاج واضح: الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الحفرة هي استبدال هذه الحكومة المدمرة في أسرع وقت ممكن، والشروع في مسار جديد.”

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