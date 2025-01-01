اليونيسف تدعو لإنقاذ جيل بأكمله من الهلاك

غزة / سما /

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الإثنين، إن الأطفال في قطاع غزة يموتون جوعا، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية وغياب المساعدات الكافية.

وأكدت المنظمة أن هناك حاجة ماسة وفورية لدخول إنساني واسع النطاق ومستمر إلى القطاع، لتوفير الغذاء والدواء والمياه والخدمات الأساسية، مشددة على أن الوضع الحالي يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال.

وأضافت اليونيسف: "يجب حماية الأطفال في غزة، لا أن يُقتَلوا أو يتركوا يموتون جوعا"، في دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف المعاناة المتفاقمة وإنقاذ جيل بأكمله من الهلاك.