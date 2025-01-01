فشل معروف من البداية.. "ماذا نفعل في غزة؟" ..

كتب د . الدكتور مايكل ميلستين في واينت :



إن حملة المساعدات الإنسانية التي تشنها إسرائيل في الأيام الأخيرة تعكس فشلاً ذريعاً في إدارة الحملة في غزة. إنها جهودٌ لم نشهدها منذ بداية الحرب، وتشمل إسقاط المساعدات جواً من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، والسماح بعبور القوافل من مصر والأردن، والموافقة على ربط منطقة المواصي بخط مياه، وإعادة فتح عشرات المطابخ والمخابز، وإعلان هدنات إنسانية في جميع أنحاء القطاع. كل هذا ليس جزءاً من أي اتفاق مع حماس، والذي يتضمن تنازلات من الحركة في قضية المختطفين، بل هو مبادرة إسرائيلية، مصحوبة، كما هو الحال في مناطقنا، بانتقادات لاذعة من داخل الائتلاف المعارض.



إن الميل التلقائي لتجاهل هذه المهزلة الحالية باعتبارها "مشكلة علاقات عامة" ناجمة عن تدهور صورة إسرائيل أمام العالم، يضمن عدم تقييمنا الصحيح لتحديات الساعة. فالمشكلة لا تكمن في الفشل في إقناع العالم بعدم وجود جوع في غزة (مما يطرح السؤال: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تُروّج إسرائيل لجهود مكثفة لتوفير الغذاء لسكان غزة؟)، بل في أن إسرائيل أصبحت دولةً غامضةً في نظر معظم العالم، وأن هناك قلقًا متزايدًا من افتقارها إلى استراتيجية أو خطط مستقبلية منظمة، باستثناء ممارسة المزيد من القوة واستمرار إنتاج أوهام تحل محل السياسة المنظمة.

"ماذا نفعل في غزة؟" سؤالٌ على الحكومة أن تشرحه (وهي لا تفعل)، ليس للعالم فحسب، بل للرأي العام الإسرائيلي أيضًا. منذ استئناف إسرائيل للقتال في 18 مارس/آذار، ارتكزت جميع جهودها على وعدٍ بأن قوةً أخرى ستُلين مواقف حماس، سواءً فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن أو لتحقيق الاستسلام ونزع السلاح والاستعداد لإخلاء غزة. من جانبها، أوضحت حماس باستمرار أنه على الرغم من الضربات القاسية التي تلقّتها منذ بداية الحرب، فإنها لن تتنازل عن مطالبها بالتوصل إلى اتفاق، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الحملة، وإلا فستكون مستعدةً "للمضي قدمًا"، أي إشعال فتيل الحرب في غزة، وفي الوقت نفسه منع إسرائيل من إطلاق سراح رهائنها. هذه فرضيةٌ ثابتةٌ يُصرّ رجال الدولة على رفضها، بل يُواصلون تجاربهم الفاشلة، مما يثير تساؤلاتٍ حول تحسّن فهم العدو منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.



يُضاف إلى ذلك جميع المشاريع التي أطلقتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة بهدف خلق واقع جديد في غزة، ولكن منذ البداية، كانت جميعها واعدة. كان مصيرها الفشل لاعتمادها على خطط هاوية، دون نقد داخلي معمق، ومزجها الدائم بين التمني والتقييم الرصين، ودون الاستفادة من تجارب الماضي - بما فيها الأخيرة، من الحرب الحالية. أصبحت آلية المساعدات الإنسانية الجديدة، صندوق الإغاثة العالمي، رمزًا رئيسيًا للفشل: مشروع وُلد من "تخطيط هندسي" فكري (غربي)، واعتمد على فريق أمريكي غير مطلع على غزة، ونُفذ بتهور (على سبيل المثال، دون التحقق المنهجي من هوية متلقي المساعدات)، واعتمد على عدد محدود من محطات التوزيع، التي أصبحت، ليس من قبيل الصدفة، بؤرًا للفوضى ورمزًا لفشل الجهود الإسرائيلية لإحداث تغيير في نمط الحياة والوعي في غزة.

يُعدّ دعم الميليشيات والعشائر كبديل لحماس جانبًا مظلمًا آخر للسياسة الإسرائيلية. فقد تجسّدت عناصر مشبوهة متورطة في النهب (وفي الماضي أيضًا في الإرهاب)، وكأن أحدًا من صانعي القرار لم يفتح كتب التاريخ - الإسرائيلية والعالمية - ليفهم مصير هذه التجارب.

وليس من المستغرب أن هذه الجماعات لا تُصبح "بديلًا سحريًا" للغزيين، الذين يعتبرونها متعاونة ويطلقون عليها اسم "جيش واحد"، أي "قوات سوريا الديمقراطية في غزة"، بينما يشتبهون في أنها أداة في يد إسرائيل لتنفيذ مخططاتها، وعلى رأسها المدينة الإنسانية جنوب قطاع غزة (مركز نشاط ميليشيا أبو شباب).

منذ بداية الحرب، وخاصةً في الأشهر الأخيرة، يواجه الجمهور الإسرائيلي حملة علاقات عامة مكثفة تهدف إلى تقديم نجاحات ظاهرية وبثّ التفاؤل، بينما في الواقع، ثمة فجوة شاسعة بين الوعود والواقع. وفي محاولة يائسة لسدّ هذا الفراغ، تُطرح أفكارٌ يُفترض أنها "مُبدعة".

وقد تم تطبيع هذه الأفكار في الخطاب الإسرائيلي، لدرجة أن الإسرائيليين يجدون صعوبة في فهم أنها تُعتبر أوهامًا وتُثير الخوف من الانفصال عن الواقع: من مشروع المدينة الإنسانية إلى رؤية ترامب. وتتزايد الحيرة في الخلفية بعد انتشار مقاطع فيديو مُحيّرة مُصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتصريحات كبار المسؤولين الحكوميين بشأن تنفيذ رؤية مُسيحانية مُقنّعة تحت ستار "خطة استراتيجية"، والتي ستشمل "إخلاءً طوعيًا" لسكان غزة وإعادة بناء مستوطنات في القطاع، مع التصريح بأننا "لسنا خائفين من الاحتلال"، ولكن دون توضيح شكل هذا الواقع.

أصبحت إسرائيل دولةً غامضةً بالنسبة لمعظم العالم. دولةٌ يُخشى بشكل متزايد من افتقارها إلى استراتيجيةٍ أو خططٍ مستقبليةٍ منظمة، باستثناء ممارسة المزيد من القوة واستمرار إنتاج الأوهام التي تحل محل السياسة المنظمة.

هنا تحديدًا، يُلزم الجمهور، بما في ذلك وسائل الإعلام، بإثبات استيعابهم لدروس السابع من أكتوبر، والتحلي بالشك وطرح علامات الاستفهام، وعدم الانسياق وراء شعار التحريض على الرأي العام، الذي يُفترض أن النقد يُؤدي إلى ضعف وطني. وقد برزت الحاجة إلى نهج نقدي، لا سيما في الأشهر الأخيرة، مع تصاعد مستوى الخيالات والمغامرات، وفي قلبها آلية المساعدة. وهذا يتطلب من الجمهور، ليس فقط الاستماع إلى تفسيرات القيادة، ومن الصحفيين، ليس فقط نقل الرسائل ونقلها، بل أيضًا التساؤل عن مدى ملاءمتها.



الذاكرة الجماعية القصيرة تمنع الإسرائيليين من إدراك أن الحلقة الحالية من الحرب هي تكرار أشد وطأة وأكثر كثافة للعملية الشاملة التي جرت في شمال قطاع غزة عشية وقف إطلاق النار السابق، والتي رافقتها معارك ضارية وسقوط العديد من الضحايا، لكنها لم تُغير الواقع حقًا. هذه المرة أيضًا، شرعت الحكومة الإسرائيلية في رحلة طويلة للعودة إلى نفس المفترق الاستراتيجي الذي تتهرب منه مرارًا وتكرارًا: إما احتلال كامل لقطاع غزة والبقاء فيه، مع تسليم الرهائن، أو تسوية تنطوي على إنهاء القتال والانسحاب، وستتطلب التخطيط لحملة مستقبلية أكثر نجاحًا ضد حماس. وبين هذين الخيارين، لا توجد سوى أوهام ضارة تُطيل أمد الحرب، وتزيد من الخسائر، وتُفاقم معاناة الرهائن وعائلاتهم، وتُلحق الضرر بمكانة إسرائيل في العالم.



الدكتور ميلستين هو رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان في جامعة تل أبيب