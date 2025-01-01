أستراليا: لا نعتزم الاعتراف قريباً بدولة فلسطين

رام الله / سما /

اتهم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إسرائيل بانتهاك واضح للقانون الدولي، مشيرا الى ان أستراليا لا تعتزم الاعتراف قريباً بدولة فلسطينية

وقال "ألبانيز" خلال مقابلة تلفزيونية "لا يمكن تحميل المدنيين الأبرياء مسؤولية أفعال حماس، وإسرائيل كدولة ديمقراطية تتحمل مسؤولية حماية الأبرياء"، محذرا من أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفقد الدعم الدولي بسبب هذه الإجراءات.

وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة داخل حزب العمال الحاكم في أستراليا للاعتراف بدولة فلسطينية، أعلن ألبانيز أن بلاده لا تخطط للقيام بهذه الخطوة في الوقت القريب، مؤكدا ضرورة استيفاء شروط إضافية لتحقيق حل الدولتين.

وأوضح أن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يأخذ في الاعتبار ضمان عدم مشاركة حماس في أي كيان فلسطيني مستقبلي، وكيفية بناء دولة فلسطينية لا تشكل تهديدا لأمن إسرائيل، ودور السلطة الفلسطينية في هذه العملية.

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي هذه الخطوة بأنها "بداية"، معربا عن صدمته من صور الأطفال الجوعى في غزة، مؤكدا أن "قتل المدنيين والأطفال أمر غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه بأي حال".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتهم إسرائيل صراحة بانتهاك القانون الدولي، قال ألبانيز: "أنا لست محاميا، لكن منع الغذاء عن المدنيين انتهاك للإنسانية والأخلاق". وأضاف أنه أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بقلقه من تآكل الدعم الدولي لإسرائيل، قائلا: "أحيانا يجب أن يخبر الأصدقاء أصدقاءهم بالحقيقة".