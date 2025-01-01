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الإعلام الحكومي: القطاع يحتاج يومياً 600 شاحنة إغاثية و250 ألف علبة حليب شهرياً

الأحد 27 يوليو 2025 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي: القطاع يحتاج يومياً 600 شاحنة إغاثية و250 ألف علبة حليب شهرياً



غزة / سما /

قال الإعلام الحكومي بغزة ان القطاع يواجه كارثة إنسانية حقيقية مع استمرار الحصار الخانق وإغلاق المعابر ومنع تدفق المساعدات وحليب الأطفال منذ 148 يوماً بشكل متواصل.

وأكد أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة إغاثية تشمل حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. وقال انه ورغم تداول أرقام عن نية إدخال عشرات الشاحنات، فإن هذه الخطوة -إن نُفذت- تبقى محدودة ولا تكفي لكسر المجاعة.

وذكر أن 250,000 علبة حليب شهرياً مطلوبة لإنقاذ الأطفال الرُّضّع من سياسة الجوع وسوء التغذية التي غزت أجسادهم الضعيفة طيلة المرحلة القاسية الماضية.

وأوضح إن الحل الجذري والعاجل هو كسر الحصار فوراً، وفتح المعابر دون شروط، وضمان تدفق حليب الأطفال والمساعدات والوقد بشكل دائم وكامل، بعيداً عن الحلول الترقيعية أو الجزئية المؤقتة.

#الإعلام الحكومي #غزة

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