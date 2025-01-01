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10 ساعات يوميا..الجيش الاسرائيلي يحدد مناطق وقف إطلاق النار المؤقت بغرة

الأحد 27 يوليو 2025 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 ساعات يوميا..الجيش الاسرائيلي يحدد مناطق وقف إطلاق النار المؤقت بغرة



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان تعليق الأنشطة العسكرية في الأوقات المحددة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً سيكون في مناطق المواصي ودير البلح ومدينة غزة.

واكد الجيش الاسرائيلي ان تعليق الأنشطة العسكرية في مناطق محددة في قطاع غزة سيكون يوميًا حتى إشعار آخر.

واضاف "كما تم تحديد ممرات مؤمنة بشكل مستدام اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الحادي عشر مساءً والتي ستسمح بالتحرك الآمن لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لادخال وتوزيع الأغذية والأدوية إلى السكان في قطاع غزة".

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