"بوليتيكو": خلاف بين ستارمر ووزارة الخارجية بشأن الاعتراف بفلسطين

واشنطن/سما/

كشفت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير مساء الجمعة، عن أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على خلاف مع وزارة الخارجية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة، نقلاً عن اثنين من كبار الشخصيات في الأوسط الدبلوماسية، إلى أن مسؤولين في الوزارة، مثل الوزير ديفيد لامي وآخرين في مناصب أدنى، خلصوا سرّاً إلى أنه حان الوقت لاتخاذ موقف.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أعضاء في الحكومة البريطانية حثوا ستارمر هذا الأسبوع على دعم الاعتراف بفلسطين، مع توقيع أكثر من 200 نائب رسالة مشتركة بين الأحزاب لطلب الاعتراف بها. وزعم نائب بارز في حزب العمال أن ستارمر "أكثر حذراً من أي شخص آخر في الحزب تقريباً"، بينما قال آخر إنه يشعر "بعزلة متزايدة" بشأن هذا الموضوع. وجاء هذا التقرير غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ينوي الاعتراف بفلسطين في سبتمبر/ أيلول القادم، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تردّد ستارمر في الاعتراف بدولة فلسطين مدفوع جزئياً بخشيته من القيام بأي فعل قد يحيي اتهامات معاداة السامية ضد حزب العمال، وارتيابه في أي شيء يمكن وصفه بأنه "سياسة الإيماءات". وتعني هذه السياسة أي عمل يقوم به فرد أو منظمة لأسباب سياسية، ويهدف إلى جذب انتباه الجمهور ولكن له تأثير حقيقي ضئيل. وفي السياق، لفت مستشار الأمن القومي البريطاني السابق بيتر ريكيتس إلى أن الحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون على رأس أجندة الحكومة، مشيراً إلى أن ستارمر لن يتخذ أي إجراء حاسم قبل لقاء ترامب، الذي وصل إلى اسكتلندا الجمعة لزيارة اثنين من ملاعب الغولف الخاصة به، ومن غير المرجح أن يقدّم دعمه الكامل لإقامة دولة فلسطينية لحين انتهاء زيارة ترامب الرسمية في سبتمبر.

واتفقت النائبة العمالية ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إميلي ثورنبيري مع فكرة أن ستارمر لا يرغب في "إزعاج" الأميركيين قبيل لقاء مع ترامب، بعد عام من الجهود المتضافرة لبناء علاقات جيدة مع البيت الأبيض، قائلة للصحيفة: "هناك قائمة طويلة من الأمور التي نحتاج إلى التحدث معه بشأنها، ولكن إذا كان لدينا أي رأس مال لدى البيت الأبيض، فعلينا إنفاقه على هذا".

ستارمر: الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تنتهي الآن

في الأثناء، نقلت صحيفة ميرور البريطانية، الجمعة، عن ستارمر حديثه عن أنه يعمل مع أقرب حلفاء بريطانيا على مسار للسلام في المنطقة، بالتركيز على الحلول العملية التي ستحدث فرقاً حقيقياً في حياة من يعانون في الحرب على غزة، معتبراً أن هذا المسار سيحدّد خطوات ملموسة لتحويل وقف إطلاق النار الذي تشتدّ الحاجة إليه، إلى سلام دائم. وفي السياق، تحدث عن أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون أحد هذه الخطوات، قائلاً: "أنا حاسم في ذلك"، مشدداً على أن الأمر يجب أن يكون جزءاً من خطة أوسع تؤدي في النهاية إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبر ستارمر أن هذه هي الطريقة لضمان أن يكون الاعتراف أداة ذات تأثير بالغ لتحسين حياة الذين يعانون، "وهو ما يجب أن يكون دائماً هدفنا الأسمى". وفي إطار حديثه عن غزة، رئيس الحكومة البريطانية على أن المجاعة واليأس في غزة "مرعبان للغاية"، وأن المملكة المتحدة "ستستخدم كل ما لديها من وسائل لتوفير الغذاء والدعم المنقذ للحياة للفلسطينيين"، مؤكداً أن حرمان الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الأطفال والرضّع، من المساعدات الإنسانية أمر غير مبرّر بتاتاً.

ونقلت "ميرور" عنه قوله: "أعرف أن الشعب البريطاني مستاء مما يحصل. صور الجوع واليأس في غزة مروعة للغاية"، مؤكداً أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين) أمر غير مبرّر بتاتاً، وكذلك التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب في غزة. وأشار ستارمر إلى استشهاد مئات الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية أثناء سعيهم للحصول على المساعدة، كما استشهاد أطفال أثناء جمعهم الماء، وقال: "إنها كارثة إنسانية ويجب أن تنتهي الآن".

ولفت إلى أن بلاده قدّمت مساعدات بملايين الجنيهات الاسترلينية إلى غزة، وأعلنت عن دعم إنساني إضافي بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني هذا العام، لكنّ المساعدات لا تصل. واستطرد: "لذا، نوسّع نطاق عملنا، ونسرّع بشكل عاجل جهود إجلاء الأطفال من غزة الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية حرجة، ونحضر المزيد من الأطفال الفلسطينيين إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج الطبي المتخصص". وعلّق ستارمر على الأنباء عن سماح إسرائيل لعدد من الدول بإسقاط المساعدات جواً إلى غزة، لافتاً إلى أنها تأخرت كثيراً، "لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإيصالها عبر هذا المسار".

ستارمر يجري مباحثات مع ماكرون وميرز

واليوم السبت، أجرى رئيس الوزراء البريطاني، اتصالاً هاتفياً مع نظيريه الفرنسي والألماني، وشرح خلاله خطط المملكة المتحدة لإيصال المساعدات إلى سكان غزة وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه. وذكر البيان "حدد رئيس الوزراء كيفية المضي قدماً في خطط المملكة المتحدة للعمل مع شركاء مثل الأردن لإسقاط المساعدات جواً وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية".

وفي اتصال هاتفي، ناقش ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز الوضع الإنساني في غزة "الذي اتفقوا على أنه مروع". ووفقاً لبيان صادر عن داونينغ ستريت، "اتفقوا جميعاً على ضرورة ضمان وضع خطط فعّالة لتحويل وقف إطلاق النار المُلحّ إلى سلام دائم". وأضاف البيان: "ناقشوا عزمهم على العمل معاً بشكل وثيق على خطة من شأنها أن تمهد الطريق لحل طويل الأمد وتحقيق الأمن في المنطقة. واتفقوا على أنه بمجرد الانتهاء من إعداد هذه الخطة، سيسعون إلى إشراك شركاء رئيسيين آخرين، بما في ذلك من المنطقة، لدفعها إلى الأمام".

وتتزايد الضغوط على ستارمر للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد إعلان ماكرون ذلك مساء الخميس. وقال أحد الوزراء بالحكومة البريطانية بعد الإعلان الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز مساء الخميس: "من المرجح جداً الآن أن نفعل الشيء نفسه. هذا ما نتجه إليه"، إلّا أن مسؤولاً كبيراً في حزب العمال قال للصحيفة "كير ستارمر ومستشاروه الكبار هم من يعرقلون هذا. إنهم يريدون البقاء على مقربة من الولايات المتحدة".

وزعم عدد من الشخصيات البارزة في حزب العمال أنّ رئيس الحكومة هو من يضع العراقيل في طريق الاعتراف بدولة فلسطين. ويجادل ستارمر منذ أشهر، في رده على الأصوات في البرلمان وداخل حزبه المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بأن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ بريطانيا هذه الخطوة، في الوقت الذي تضغط فيه إدارة دونالد ترامب على حلفاء الولايات المتحدة لعدم الاعتراف بدولة فلسطينية، بحجة أن ذلك سيجعل من الصعب إيجاد حل لإنهاء حرب إسرائيل ضد "حماس" في غزة.

وفقة احتجاجية بأوانٍ فارغة في لندن تضامناً مع غزة المجوعة

وأمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت بالعاصمة لندن، تظاهر المئات من البريطانيين، أمس الجمعة، حاملين أوانيَ فارغة لتمثيل تجويع إسرائيل للفلسطينيين في غزة. وبحسب الحملة الدولية للتضامن مع فلسطين، فقد تم وضع ألف وعاء فارغ خارج أبواب داونينغ ستريت تخليداً لذكرى أكثر من 1000 فلسطيني استشهدوا أثناء انتظارهم المساعدات، بينما كانوا يتعرضون للتجويع المتعمد من قبل إسرائيل.