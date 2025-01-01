مصر: جدل حول فيديو "مفبرك" لاحتجاز ضابط بسبب معبر رفح وحرب غزة

تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات تابعة لجماعة الإخوان، فيديو يزعم احتجاز شباب غاضب لضابط داخل مقر أمني في القاهرة بعد اقتحامه، لكن وزارة الداخلية سارعت لنفي صحته.

وفي وقت متأخر الجمعة، نشرت وزارة الداخلية بيانا تؤكد أن الفيديو المنتشر على "عدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية" هو فيديو "مفبرك" وأن "الوثائق التي تم تداولها في هذا الشأن لا تمت بصلة للواقع".

وأكدت الوزارة ضبط القائمين على إعداد وترويج هذه الوثائق، واتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم.

وفي الفيديو يظهر 4 شباب يزعمون اقتحامهم مقر جهاز الأمن الوطني الموجود داخل قسم شرطة المعصرة في حلوان بمحافظة القاهرة، ويتحدثون إلى ضابط مزعوم خلف باب حديدي، ويطالبوه بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

لكن وزارة الداخلية، شددت في بيانها أن "الواقعة المفبركة"، "تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد".

وأثار الفيديو تعليقات عديدة، وأبدى مدونون تعجبهم من مزاعم اقتحام مقر أمني شديد الحراسة، والصعود إلى "الدور الرابع" كما زعم مصورو الفيديو ثم احتجاز ضابط، دون أن يستوقفهم أحد.

وعلق البرلماني والإعلامي المعروف مصطفى بكري، على الواقعة، قائلا إنها "مفبركة من البداية إلى النهاية" بسبب تفاصيلها المزعومة، متابعا: "كيف وصل الإرهابيون إلى مكتب الأمن الوطني مرورا ببوابة القسم، ثم الصعود للدور الرابع؟ كيف اقتحموا المكتب، وهناك عدد من رجال الجهاز بأسلحتهم لا يسمحون لأحد بالدخول إلا بموعد سابق؟ كيف اقتحموا بسهولة ودون اشتباك أو حتى طلقة رصاص واحدة؟".

وأضاف بكري، أن "هذه لعبة أطفال أغبياء، صنعوها بأيديهم بالذكاء الاصطناعي، وحاولوا خداع الرأي العام بها"، متسائلا: "لو كان ذلك صحيحا، أين هم هؤلاء الشباب؟ هل عملوا العملة وذهبوا إلى بيوتهم سالمين غانمين؟".

وعلق أحد المدونين على الفيديو بنشر صورة لقسم الشرطة الذي زعم مروجو الفيديو أن الواقعة جرت فيها، وتساءل: "دا قسم شرطة المعصرة وبعد التجديد كمان.. فين هو الدور الرابع؟"، في إشارة إلى أنه 3 أدوار فقط.

وقال معلق آخر: "القسم ده جنب بيتي بالظبط و مفيش أي حاجة حصلت فيه والدنيا ماشية طبيعية جداا.. كفاية كذب".

فيما أضاف معلق آخر على الفيديو: "مفيش دور رابع في قسم شرطة المعصرة، مفيش مقر لأمن الدولة (الأمنالوطني) في المعصرة، مفيش قسم واحد في مصر الحجز في الدور الرابع، مفيش قسم شرطة في مصر بيحط سجاد بره مكاتب الظباط.. شكرا".



وفي سياق متصل، ومع تزايد الحديث عن معبر رفح البري واحتجاز المساعدات الموجه إلى قطاع غزة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا تستنكر فيه "الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية"، و"الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت أو تساهم، في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية".

وأكدت الوزارة أن هذه الاتهامات "سطحية وغير منطقية وتتناقض في محتواها مع الموقف بل ومع المصالح المصرية"، مشيرة إلى "وقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، بهدف إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في غزة".

وشددت الخارجية المصرية على عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمنع النفاذ من خلاله.