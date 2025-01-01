  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حركة "فرنسا الأبية": اعتراف ماكرون بفلسطين غير كاف ونطالب بتدخل عسكري فرنسي

السبت 26 يوليو 2025 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة "فرنسا الأبية": اعتراف ماكرون بفلسطين غير كاف ونطالب بتدخل عسكري فرنسي



باريس/سما/

رحبت حركة "فرنسا الأبية" بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر المقبل.


وأكدت الحركة على أن خطوة ماكرون تبقى "غير كافية" في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة، وطالبت بعقوبات على الحكومة الإسرائيلية وإجراءات ميدانية فورية.

وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن زعيم الحركة اليسارية، جان لوك ميلانشون، قال في تدوينة له، إن إعلان ماكرون يمثل "نصرا معنويا يعكس ضغط الشارع الفرنسي، وتضامنا شعبيا واسعا مع الشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأخيرة".

لكن ميلانشون لم يخف انتقاده الشديد لتوقيت الإعلان، معتبرا أنه "محاولة للهروب الإعلامي من أزمات داخلية".

وتساءل: "لماذا الانتظار حتى سبتمبر؟ سكان غزة يقتلون الآن، وليس بعد شهرين".

ودعت الحركة إلى "فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف العمل باتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب"، موضحة أن "الاعتراف الرمزي" لا يكفي وحده في مواجهة ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية الجارية في غزة".

كما طالب ميلانشون بتدخل عسكري فرنسي لتأمين ممرات إنسانية نحو القطاع المحاصر، قائلا إنه على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها كقوة دولية.

وقال: "يجب على الجيش الفرنسي أن يرسل مساعدات إنسانية إلى غزة، متحديا الحكومة الإسرائيلية أن تواجه دولة ذات سيادة وقوة، بدلا من المدنيين العزل".

وانتقدت النائبة الأوروبية ريما حسن، المنتمية إلى "فرنسا الأبية" الشروط التي طرحها ماكرون للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خصوصا مسألة "نزع السلاح" واعتبرتها محاولة لـ"إفراغ مفهوم السيادة من مضمونه"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في المقاومة طالما استمرت سياسة الاستيطان والاحتلال".

وفي 24 يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

في حين دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة إعلان ماكرون بأن فرنسا ستعترف بفلسطين كدولة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "مثل هذه الخطوة تكافئ الإرهاب وتخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، تماما كما أصبحت غزة"، مضيفا: "دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منطلقا لإبادة إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

مصر وقطر تصدران بيانا جديدا بشأن جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة حول غزة

الجيش الإسرائيلي يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة حماس في غزة..

حين تجوّع غزة ويحلم الإسرائيليون بتناول الحمص على أنقاضها (فيديو)

آيزنكوت يتهم نتنياهو بإفشال صفقة تبادل الأسرى لأسباب سياسية

بيان أوروبي يدعو لإنهاء كارثة غزة فورا.. وستارمر: الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون جزءا من خطة سلام أوسع

نتنياهو يتنصل من تصريحات إلياهو بشأن غزة

بن غفير وسموتريتش يحرضان نتنياهو على مواصلة التجويع والإبادة بغزة

الأخبار الرئيسية

6884e1624c59b71484278c2b

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 1200 مسن ماتوا جوعا في قطاع غزة

1-156-730x438

نيويورك تايمز: جيش "إسرائيل" لم يجد دليلا يثبت سرقة حماس للمساعدات

688468e542360473487b9eba

قيادي في "حماس" يكشف عن نقطتين شائكتين متبقيتين في المفاوضات بشأن غزة

68845b02423604734b2bd0af

وول ستريت جورنال: نتنياهو يدرك أن أمريكا هي السبب الوحيد لوجود "إسرائيل"

6884d5af4c59b7153a7374ab

أكسيوس: فريق ترامب للأمن القومي يعيد النظر في استراتيجيته تجاه غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية