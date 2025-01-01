أهالي الأسرى الإسرائيليين يدعون لتظاهرة أمام السفارة الأمريكية ويوجهون رسالة لترامب

القدس المحتلة/سما/

دعا أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى تظاهرة خلال الأسبوع الجاري باتجاه السفارة الأمريكية في تل أبيب، ووجهوا رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ودعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان "الشعب الإسرائيلي إلى الوقوف إلى جانبهم في هذه الأيام الحرجة، وذلك في المظاهرة المركزية في ساحة المختطفين وفي المظاهرات المختلفة في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف البيان أنه "هذا الأسبوع، ستنطلق تظاهرة في تل أبيب أيضا في ساحة المختطفين، ومن هناك سنسير معا إلى السفارة الأمريكية".

ووجه أهالي الأسرى الإسرائيليين رسالة إلى الرئيس الأمريكي جاء فيها: "شعب إسرائيل اختار المختطفين. شعب إسرائيل اختار إنهاء الحرب. أي قرار آخر يتعارض مع إرادة الشعب الواضحة. ساعدنا على تحقيق نصر إسرائيلي، وإعادة بناء وطن، ونهضة وطنية".

من جهة أخرى، أعلن أهالي الأسرى، أنه بالإضافة إلى التظاهرة الرئيسية في ساحة المختطفين، ستقام مسيرات في تقاطع شعار هنيغف، كرميه جات، القدس، وفي جميع أنحاء إسرائيل.

وتطالب عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة بإبرام صفقة تبادل شاملة تفضي إلى إعادة جميع المخطوفين دفعة واحدة.

وحملت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مقتل عدد من المخطوفين بسبب "سياساتها المتعنتة".