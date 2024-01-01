ستارمر: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة

لندن/سما/

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الجمعة أن المملكة المتحدة قد تعترف بدولة فلسطين بعد تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.



وقال رئيس الحكومة البريطانية في رسالة مصورة نشرها على منصة "إكس": "أعمل مع أقرب حلفائنا على وضع استراتيجية لإحلال السلام في المنطقة تركز على حلول عملية تُحدث تغييرا في حياة المتضررين من الحرب. ستشمل هذه الاستراتيجية خطوات ملموسة لتحويل وقف إطلاق النار المطلوب بشدة إلى سلام دائم. يجب أن يكون

وفي الوقت نفسه، أضاف ستارمر أن الاعتراف بفلسطين "يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع تؤدي في النهاية إلى تسوية" للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ تعايش الدولتين و"ضمان أمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أفادت سابقا أن ستارمر لا يرغب في الإسراع بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة حتى لا يضر بعلاقاته مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا للصحيفة، تحث واشنطن حلفاء الولايات المتحدة على عدم الاعتراف بفلسطين لأن ذلك سيعقد تسوية النزاع في قطاع غزة.

وقد تضمن بند الاعتراف بدولة فلسطين في البرنامج الانتخابي لحزب العمال البريطاني الذي عاد إلى السلطة في يوليو 2024 بعد فوزه في الانتخابات العامة. ومع ذلك، لم يُحدد موعد محتمل لذلك. وكان ستارمر قد صرح سابقا أن لندن ستعترف بفلسطين في "الوقت المناسب".

وفي 24 يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.