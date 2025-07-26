السيستاني: مجاعة غزة تحرك الضمير الإنساني وعلى الدول العربية والإسلامية العمل الفوري لوقف المأساة

بغداد/سما/

قال المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، إن المشاهد المروعة للمجاعة المستشرية في قطاع غزة التي تتناقلها وسائل الإعلام، لا تسمح لأي إنسان ذي ضمير أن يهنأ بطعام أو شراب.



وذكر مكتب المرجع الأعلى في العراق في بيان: "بعد ما يقرب من عامين من القتل والتدمير المتواصلين وما خلف ذلك من مئات الآلاف من الشهداء والجرحى وهدم مدن ومجمعات سكنية بكاملها، يعاني الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة هذه الأيام من ظروف حياتية بالغة السوء ولا سيما بسبب ندرة المواد الغذائية التي تسببت في مجاعة واسعة النطاق لم يسلم منها حتى الأطفال والمرضى وكبار السن".

وأوضح علي السيستاني أنه "إذا لم يكن المتوقع من قوات الاحتلال إلا ممارسة هذا التوحش الفظيع في إطار محاولاتها المتواصلة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، فإن المتوقع من دول العالم ولا سيما الدول العربية والإسلامية ألا تسمح باستمرار هذه المأساة الإنسانية الكبرى".

ودعا السيستاني دول العالم والدول العربية والإسلامية إلى تكثيف الجهود في سبيل وضع حد للمأساة الإنسانية وممارسة أقصى ما تستطيع لإلزام كيان الاحتلال وحماته لفسح المجال لإيصال المواد الغذائية وسائر المستلزمات المعيشية إلى المدنيين الأبرياء في أقرب وقت ممكن.