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الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف كامل للمركبات بسبب نفاد الوقود

السبت 26 يوليو 2025 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف كامل للمركبات بسبب نفاد الوقود



غزة / سما /

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، من توقف وشيك لمركباتها العاملة في التدخلات الإنسانية بكافة محافظات القطاع، نتيجة اقتراب نفاد كميات الوقود المحدودة المتبقية لديها.

وفي بيان رسمي، ناشد الدفاع المدني الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والمؤسسات الدولية، ضرورة التدخل العاجل لإدخال كميات كافية من الوقود وقطع غيار المركبات، محذراً من أن الطواقم لن تكون قادرة على تلبية نداءات الاستغاثة أو التعامل مع الحوادث بعد نهاية الشهر الجاري.

وأشار البيان إلى تزايد ملحوظ في عدد الحوادث، خاصة الحرائق، سواء تلك الناتجة عن القصف الإسرائيلي، أو بسبب لجوء السكان لاستخدام بدائل الطهي، وهو ما ضاعف من استهلاك الوقود في ظل موجة الحر الحالية.

وأكد الدفاع المدني أن الاحتلال يواصل منع إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح مركباته، مما يفاقم الأزمة التشغيلية ويعطل قدرة الطواقم على أداء مهامها.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين وضمان استمرار العمل الإنساني وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والبروتوكولات ذات الصلة.

#الوقود #الدفاع المدني #غزة

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