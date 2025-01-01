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أسماء شهداء جنوبي قطاع غزة اليوم السبت؛ 26 يوليو2025
١.أحمد خميس أحمد المصري/موراج
٢.خالد عبد الرؤوف يوسف أبو تبانة/متأثر
٣.تامر علاء حسن أبو دقة/ بني سهيلا
٤.رائد محمد رزق مصلح/ بني سهيلا
٥.يامن خليل محمود أبو طعيمة/ متأثر
٦.محمد إسماعيل أحمد سرحان/ مساعدات_الطينة
٧.محمد فايز محمد الحاج أحمد/ موراج
٨.نضال علي ابراهيم أبو مصطفى/ موراج
٩.أحمد زياد عبد الله حمدان/ موراج
١٠.محمد ربيع غنمي أبو رجل/ موراج
١١.حازم توفيق نايف زعرب/ موراج
١٢.أحمد فرج سعود أبو طه/ موراج
١٣.أدهم سالم محمود أبو هلال/ متأثر
١٤.أحمد إياد عبد الرحمن شاهين/ موراج
١٥.عيسى سالم عليان أبو سعادة/ موراج
١٦.سليم أيمن سليم نطط/ موراج
١٧.كرم عبادي إهديان أبو حدايد/ موراج
١٨.براء علي خميس رمضان/ موراج