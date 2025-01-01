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أسماء شهداء جنوبي قطاع غزة اليوم السبت؛ 26 يوليو2025

السبت 26 يوليو 2025 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسماء شهداء جنوبي قطاع غزة اليوم السبت؛ 26 يوليو2025



غزة / سما /

أسماء شهداء جنوبي قطاع غزة اليوم السبت؛ 26 يوليو2025

١.أحمد خميس أحمد المصري/موراج

٢.خالد عبد الرؤوف يوسف أبو تبانة/متأثر

٣.تامر علاء حسن أبو دقة/ بني سهيلا

٤.رائد محمد رزق مصلح/ بني سهيلا

٥.يامن خليل محمود أبو طعيمة/ متأثر

٦.محمد إسماعيل أحمد سرحان/ مساعدات_الطينة

٧.محمد فايز محمد الحاج أحمد/ موراج

٨.نضال علي ابراهيم أبو مصطفى/ موراج

٩.أحمد زياد عبد الله حمدان/ موراج

١٠.محمد ربيع غنمي أبو رجل/ موراج

١١.حازم توفيق نايف زعرب/ موراج

١٢.أحمد فرج سعود أبو طه/ موراج

١٣.أدهم سالم محمود أبو هلال/ متأثر

١٤.أحمد إياد عبد الرحمن شاهين/ موراج

١٥.عيسى سالم عليان أبو سعادة/ موراج

١٦.سليم أيمن سليم نطط/ موراج

١٧.كرم عبادي إهديان أبو حدايد/ موراج

١٨.براء علي خميس رمضان/ موراج

#أسماء شهداء #شهداء

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