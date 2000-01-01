سي إن إن تكشف أبرز المطالب التي أدت إلى انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

غزة / سما /

كشف مسؤول في حركة حماس، عن وجود قضيتين تحولان دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لشبكة CNN.

وفقًا للتقرير، فإن القضية الأولى هي صفقة الأسرى، والثانية هي الجدول الزمني وصيغة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

واضاف أن حماس قدمت مقترحين مفصلين بشأن هذه القضايا للوسطاء، قبل أن تقرر إسرائيل إعادة فريق التفاوض الذي شارك في محادثات الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى المشاورات.

وأعربت إسرائيل والولايات المتحدة عن غضبهما من رد حماس، واتهمتاها بمحاولة إفشال المحادثات.

في الوقت نفسه، قدّم رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح ، الوسيط بين حماس والولايات المتحدة، صورةً مختلفة.

ففي مقابلة مع قناة العربية، قال أن المفاوضات لم تنهار تمامًا، بل عُلِّقت مؤقتًا، ومن المتوقع استئنافها الأسبوع المقبل.

ودعا بحبح حماس إلى إبداء المرونة وتقديم مقترح جديد أكثر منطقية .

وأكد أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنًا، إذ لا تزال حماس منفتحة على المفاوضات. مضيفا أن الخلافات الرئيسية تتركز الآن على التفاصيل الفنية لخرائط الانتشار الإسرائيلي في قطاع غزة، وأن الفجوات لا تتجاوز عشرات الأمتار، وليست خلافات جوهرية.

وفقًا للمسؤول الكبير في حماس، يتناول الاقتراح الأول صفقة الأسرى ويحدد نسبة تبادل مرتفعة للغاية. وينص الاقتراح على أن تُطلق إسرائيل سراح 2200 أسير فلسطيني مقابل 10 رهائن إسرائيليين أحياء.

ويحدد الاقتراح أن من بين الأسرى المُفرج عنهم، سيكون 200 اسير مؤبد، و2000 من سكان قطاع غزة، على أن تختار حماس هويات المفرج عنهم.

فيما يتعلق بالجثث ، ينص الاقتراح على نسبة تبادل مختلفة. فمقابل كل جثة اسير إسرائيلي، ستسلم إسرائيل لحماس عشر جثث فلسطينية، وتطلق سراح 50 أسيرًا من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

كما ستطلق إسرائيل سراح نساء وأطفال فلسطينيين دون سن الثامنة عشرة، على أن تحدد حماس هوياتهم.

وفقًا للتقرير، يُركز اقتراح حماس الثاني على تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ووفقًا للاقتراح، سينسحب الجيش الإسرائيلي مسافة 1000 متر من المناطق غير المأهولة شمال شرق غزة، و800 متر من المناطق المأهولة. أما في رفح، فسيتم الانسحاب على مراحل حسب المنطقة، ما بين 700 و1200 متر، حسب الموقع في المدينة.

أما القضية الأكثر حساسية في الاقتراح فهي مستقبل محور فيلادلفيا، وهو القطاع الخاضع للسيطرة الإسرائيلية على الحدود المصرية. ينص الاقتراح على انسحاب تدريجي بمقدار 50 مترًا كل أسبوع، بحيث ينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من المحور بأكمله بحلول اليوم الخمسين.

في خضمّ التوترات في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، أعلنت مصر وقطر أمس عزمهما مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق، بالتعاون مع الولايات المتحدة. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح موقفه لاحقًا بوضوح، مُعلنًا أن الوقت قد حان "لإنهاء المهمة والتخلص من حماس"، مُشيرًا إلى نفاد صبر الولايات المتحدة إزاء المفاوضات المطولة