رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة:"

- الرئيس يرحب بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل: انتصار للحق الفلسطيني

- الرئيس الكولومبي يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة لإسرائيل

- أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بالتحقيق في استشهاد الشاب مسلط على يد مستوطنين

3 - شهداء في الضفة والاحتلال يحتجز مفتي القدس ويسلمه استدعاء للتحقيق غدا

- فرنسا تدافع عن قرارها الاعتراف بدولة فلسطين: معسكر السلام على صواب

- باريس ولندن وبرلين تدعو إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورا.. رفض أي محاولة لفرض "السيادة" الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة

- 221 نائبا بريطانيا يحضون ستارمر على الاعتراف بدولة فلسطين

- فرنسا تفرج عن اللبناني جورج عبد الله بعد 41 عاما من السجن

"الأيام":

- القطاع: 55 شهيداً ومئات الجرحى و9 وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية

- الضفة: ثلاثة شهداء أحدهم متأثراً بجروحه والمستوطنون يشنون اعتداءات في مناطق عدة

- أعضاء بالكونغرس الأميركي: الأوضاع الانسانية في غزة مروعة وغير مقبولة

- قطر ومصر تؤكدان استمرار الوساطة ومصدر يؤكد أن المفاوضات لم تنهر

- تحقيق اسرائيلي: الجيش في غزة يمنع انقاذ الجرحى

"القدس":

-45 شهيدا.. عشرات الجرحى معظمهم أطفال

- 3 شهداء في نابلس والخليل وبيت لحم

- الرئيس يرحب بقرار ماكرون ويصفه "بالخطوة الشجاعة"

- ستارمر: الدولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني

- ألمانيا: لا نعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية قريبا

- الرئيس الكولومبي يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة لإسرائيل

- وكالات أنباء رئيسية تحذر: صحفيونا في غزة يواجهون المجاعة ونطالب بالدخول إلى القطاع

- 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى