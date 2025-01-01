أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة:"
- الرئيس يرحب بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل: انتصار للحق الفلسطيني
- الرئيس الكولومبي يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة لإسرائيل
- أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بالتحقيق في استشهاد الشاب مسلط على يد مستوطنين
3 - شهداء في الضفة والاحتلال يحتجز مفتي القدس ويسلمه استدعاء للتحقيق غدا
- فرنسا تدافع عن قرارها الاعتراف بدولة فلسطين: معسكر السلام على صواب
- باريس ولندن وبرلين تدعو إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورا.. رفض أي محاولة لفرض "السيادة" الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة
- 221 نائبا بريطانيا يحضون ستارمر على الاعتراف بدولة فلسطين
- فرنسا تفرج عن اللبناني جورج عبد الله بعد 41 عاما من السجن
"الأيام":
- القطاع: 55 شهيداً ومئات الجرحى و9 وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية
- الضفة: ثلاثة شهداء أحدهم متأثراً بجروحه والمستوطنون يشنون اعتداءات في مناطق عدة
- أعضاء بالكونغرس الأميركي: الأوضاع الانسانية في غزة مروعة وغير مقبولة
- قطر ومصر تؤكدان استمرار الوساطة ومصدر يؤكد أن المفاوضات لم تنهر
- تحقيق اسرائيلي: الجيش في غزة يمنع انقاذ الجرحى
"القدس":
-45 شهيدا.. عشرات الجرحى معظمهم أطفال
- 3 شهداء في نابلس والخليل وبيت لحم
- الرئيس يرحب بقرار ماكرون ويصفه "بالخطوة الشجاعة"
- ستارمر: الدولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني
- ألمانيا: لا نعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية قريبا
- الرئيس الكولومبي يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة لإسرائيل
- وكالات أنباء رئيسية تحذر: صحفيونا في غزة يواجهون المجاعة ونطالب بالدخول إلى القطاع
- 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى