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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 26 يوليو 2025 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة:"

 - الرئيس يرحب بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل: انتصار للحق الفلسطيني

 - الرئيس الكولومبي يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة لإسرائيل

 - أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بالتحقيق في استشهاد الشاب مسلط على يد مستوطنين

 3 - شهداء في الضفة والاحتلال يحتجز مفتي القدس ويسلمه استدعاء للتحقيق غدا

 - فرنسا تدافع عن قرارها الاعتراف بدولة فلسطين: معسكر السلام على صواب

 - باريس ولندن وبرلين تدعو إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورا.. رفض أي محاولة لفرض "السيادة" الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة

- 221 نائبا بريطانيا يحضون ستارمر على الاعتراف بدولة فلسطين

 - فرنسا تفرج عن اللبناني جورج عبد الله بعد 41 عاما من السجن

"الأيام":

-  القطاع: 55 شهيداً ومئات الجرحى و9 وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية

- الضفة: ثلاثة شهداء أحدهم متأثراً بجروحه والمستوطنون يشنون اعتداءات في مناطق عدة

- أعضاء بالكونغرس الأميركي: الأوضاع الانسانية في غزة مروعة وغير مقبولة

- قطر ومصر تؤكدان استمرار الوساطة ومصدر يؤكد أن المفاوضات لم تنهر

- تحقيق اسرائيلي: الجيش في غزة يمنع انقاذ الجرحى

"القدس":

 -45 شهيدا.. عشرات الجرحى معظمهم أطفال

- 3 شهداء في نابلس والخليل وبيت لحم

-  الرئيس يرحب بقرار ماكرون ويصفه "بالخطوة الشجاعة"

-  ستارمر: الدولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني

-  ألمانيا: لا نعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية قريبا

-  الرئيس الكولومبي يأمر باعتراض سفن الفحم المتجهة لإسرائيل

-  وكالات أنباء رئيسية تحذر: صحفيونا في غزة يواجهون المجاعة ونطالب بالدخول إلى القطاع

- 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

#الصحف الفلسطينية

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