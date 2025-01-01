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اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات "قسد" شرق دير الزور

السبت 26 يوليو 2025 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات "قسد" شرق دير الزور



وكالات / سما/

اندلعت اشتباكات عنيفة فجر السبت، بين قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "" على ضفتي نهر الفرات.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات دارت في مدينة "القورية" بريف دير الزور الشرقي، عقب رصد تحركات مشبوهة لعناصر "قسد" في المنطقة.


بالتوازي مع ذلك، نقلت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية عن مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية قوله إن "قسد تماطل بتنفيذ نموذج مصغر للاندماج مع الحكومة في دير الزور".

وأضاف أن "قسد" تحاول فرض واقع اجتماعي وثقافي في محافظة "دير الزور"، وتستحوذ على مواردها، ما يعيق الجهود الرامية لتوحيد سوريا تحت قيادة موحدة".

وأضاف المسؤول السوري في تصريح صحفي، أن "تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار لم يحرز أي تقدم بسبب غياب رؤية موحدة ضمن قيادة قسد"، مشدداً على ضرورة تحكيم العقل للوصول إلى حل واضح وتطبيق الاتفاق"، وفق قوله.


 

وتأتي هذه المواجهات في سياق التصعيد المتكرر بين الجانبين في المناطق الحدودية الفاصلة شرق الفرات، في ظل تزايد التوترات الأمنية وتضارب السيطرة على بعض النقاط الحيوية.

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