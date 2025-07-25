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اتهام شاب من طمرة بتحويل مبالغ مالية "كبيرة" للجهاد الإسلامي في غزة

الجمعة 25 يوليو 2025 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام شاب من طمرة بتحويل مبالغ مالية "كبيرة" للجهاد الإسلامي في غزة



طمرة/سما/

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد أحمد ذياب (36 عاما) من طمرة، بتهمة "الاتصال بعميل أجنبي، والتعامل بأموال إرهاب"، بادّعاء تحويله "مبالغ مالية واسعة" للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وذكرت لائحة الاتهام، أن "المتهم بدأ منذ عام 2020، بجمع التبرعات لصالح سكان طمرة عبر حساب واتساب الخاص به، حيث نشر رقم حساب بنكي لجمعية خيرية تُدعى ’قربان طريق الإحسان’".

وأضافت أنه "في الفترة ذات الصلة بلائحة الاتهام، نشر المتهم عبر حساب الواتساب الخاص به، محتويات حول طلبات جمع التبرعات للأطفال والمحتاجين في قطاع غزة على خلفية الحرب، ونشر مقاطع فيديو يُزعم أنها لأطفال في قطاع غزة يتلقون مساعدات اشتُريت ظاهريا من أموال التبرعات التي جمعها".

وجاء في لائحة الاتهام، أنه "في تموز/ يوليو 2024، اتصل بالمتهم إسماعيل من خانيونس وناشط في الجناح العسكري للتنظيم، عبر تطبيق الواتساب، وطلب مساعدته في جمع التبرعات لصالح سكان قطاع غزة".

وأضافت أن "فهم المتهم أن إسماعيل ناشط في الجهاد الإسلامي الفلسطيني... ومع ذلك استجاب لطلبه".

وزعم البيان أن "المتهم حصل على مقاطع الفيديو التي نشرها من إسماعيل في إطار الاتصال بينهما".

وأضاف: "حوّل المتهم الأموال إلى إسماعيل وتنظيم الجهاد في قطاع غزة عبر جهات مقيمة في رام الله ورسل من قِبلهم".

وذكرت النيابة العامة في بيانها، أن "مبالغ الأموال المحوّلة، بلغت 1,360,000 شيكل و42,200 دولار، في فترة امتدت من تشرين الأول/ أكتوبر 2024 حتى اعتقاله في يونيو 2025".

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