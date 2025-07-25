شهيدان قضاء الخليل وبيت لحم واستشهاد فتى متأثرا بإصابته

الضفة/سما/

استشهد فلسطينيان أحدهما برصاص قوات الاحتلال والآخر برصاص مستوطن قرب مستوطنتين جنوب بيت لحم وجنوب الخليل، وذلك بفارق أقل من ساعة مساء الجمعة.

وادعى جيش الاحتلال أن أحد الشهيدين حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "شمعا" بين بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل وتعرض لإطلاق نار من أحد الجنود، بينما الآخر تعرض لإطلاق نار من قبل حارس أمن مستوطن بزعم إلقاء الحجارة نحو مدخل مستوطنة "مجدال عوز" قرب المدخل الغربي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد فتى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس، يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الفتى محمد خالد حسن مبروك (14 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة في الفخذ، خلال اقتحام الاحتلال مخيم العين غرب مدينة نابلس، أول أمس الأربعاء.



واقتحم عشرات المستوطنين، فجر الجمعة، شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية لتأدية طقوس دينية في مقام قبر يوسف قبل أن يعيدهم الأمن الفلسطيني.

وذكرت مصادر محلية أن حافلة ومركبة أقلت عشرات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس، بدون حماية من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن قوات الأمن الفلسطينية أوقفت المستوطنين عند مقام قبر يوسف، ومنعتهم من دخوله، قبل أن تسلمهم لسلطات الاحتلال، فيما أقرّ جيش الاحتلال بذلك في بيان.