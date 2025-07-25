بيان أوروبي يدعو لإنهاء كارثة غزة فورا.. وستارمر: الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون جزءا من خطة سلام أوسع

عواصم/سما/

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع “لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل دائم”.

وجاءت تصريحات ستارمر عقب إعلان فرنسا أمس الخميس عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية، إذ أكد أنه يعمل مع حلفائه على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق السلام في ظل الصراع المستمر في غزة.

وقال في بيان عقب محادثاته مع زعيمي فرنسا وألمانيا: “يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات.. لكن يجب أن يكون ذلك جزءا من خطة أوسع تفضي في النهاية إلى حل الدولتين وضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل دائم”.

وفي السياق ذاته، دعت باريس ولندن وبرلين، في بيان مشترك الجمعة، إلى “إنهاء الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة فورا”.

وجاءت الدعوة ردا على التحذيرات التي أصدرتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة وواسعة النطاق في القطاع المحاصر، حيث طالبت العواصم الأوروبية الثلاث الحكومة الإسرائيلية بـ”رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا”.

وذكّرت الدول الأوروبية إسرائيل بأن عليها “احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”، مضيفة: “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة الجوع”.

وتابعت الدول الثلاث: “الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة”، وحضت “جميع الأطراف على إنهاء الصراع من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار فورا”.

كما جددت الدعوة إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس، معربة عن “معارضتها الشديدة لأي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وحذرت العواصم الثلاث من أن “التهديدات بالضم وبناء المستوطنات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض”.

وكان ستارمر قد أعلن الخميس عن محادثات “طارئة” بين باريس ولندن وبرلين الجمعة لمناقشة الوضع في قطاع غزة. ولم يتضح ما إذا كان البيان الأوروبي صدر قبل هذه المحادثات المقررة عبر الهاتف أم بعدها.

أكثر من 221 نائبا بريطانيا يطالبون رئيس الوزراء الاعتراف بدولة فلسطين

وانضم نحو 221 نائبا من مختلف الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة إلى دعوة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين.



وحث النواب الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، عقب إعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر.

وجاء في رسالتهم التي نسقتها سارة تشامبيون رئيسة لجنة التنمية الدولية عن "حزب العمال": "نتوقع أن تُحدد حكومة المملكة المتحدة خلال المؤتمر، موعد وكيفية تطبيق التزامها الراسخ بحل الدولتين، بالإضافة إلى كيفية تعاونها مع الشركاء الدوليين لتحقيق ذلك".

وكان من بين الموقعين على الرسالة نواب من حزب العمال، والمحافظين، والديمقراطيين الأحرار، والحزب الوطني الاسكتلندي، وحزب الخضر، وحزب بلايد كيمرو، والحزب الديمقراطي الاشتراكي العمالي، ومستقلون.

ومن بين كبار الموقعين على البيان، رئيسا اللجنة العمالية المختارة، ليام بيرن وروث كادبوري، وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار السير إد ديفي، بالإضافة إلى الوزير السابق من حزب المحافظين، كيت مالثاوس.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني دعوات متزايدة للاعتراف بدولة فلسطينية فورا، وسط تصاعد الغضب العالمي إزاء معاناة الشعب الفلسطيني من الجوع في غزة.

وصرح كير ستارمر مساء الجمعة، بأن مثل هذه الخطوة يجب أن تكون جزءا من "مسار" السلام في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء: "سيحدد هذا المسار الخطوات الملموسة اللازمة لتحويل وقف إطلاق النار، الذي تشتد الحاجة إليه، إلى سلام دائم".

وأضاف: "يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات.. أنا قاطع في ذلك.. ولكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع تفضي في النهاية إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين".