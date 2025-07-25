نتنياهو يلتقي الزعيم الروحي للدروز في أعقاب التوترات الأخيرة (صور)

ولم يكشف مكتب نتنياهو عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الطرفين.

وفي شهر مايو 2025، تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف.

وقال نتنياهو حينها للشيخ إنه يتوقع من المجتمع الدرزي احترام القانون في إسرائيل كما يفعل في الأوقات العادية، وألا يتصرف بأي شكل من الأشكال ضد مواطنين آخرين أو ضد أفراد قوات الأمن.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل دولة قانون ويجب على الجميع احترام ذلك، وأن هذا مطلب أساسي لا يمكن التنازل عنه.

كما ذكر المكتب أن الشيخ طريف شكر رئيس الوزراء على توجيهاته بـ"التحرك الحاسم لحماية الدروز في سوريا خلال الأيام الأخيرة بما في ذلك قراره مساء قصف مجمع القصر الرئاسي في دمشق".

وصرح الشيخ طريف في ذلك الوقت بأن الخطوات الحازمة التي وجه بها رئيس الوزراء بعثت رسالة ردع للنظام السوري بشأن التزام إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية في سوريا.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مساء الأربعاء، أنه التقى بالشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، والوفد المرافق له.

وذكر هرتسوغ أنه ناقش الهجمات الأخيرة التي استهدفت الدروز في منطقة السويداء في سوريا.‏

وشدد الرئيس الإسرائيلي على أن الطائفة الدرزية جزء لا يتجزأ من إسرائيل ومن المجتمع الإسرائيلي، ويجب الوقوف إلى جانبهم وحمايتهم، مطالبا الجميع ببذل كل جهد ممكن لمنع المزيد من التصعيد.

وشهدت محافظة السويداء في الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو والدروز، تدخلت على إثرها القوات الحكومية في محاولة لـ"فض النزاع"، فيما انسحبت لاحقا إثر اتفاق أولي.

كما شنت إسرائيل "دفاعا عن الدروز" و"حماية لأمنها"، غارات كثيفة على مناطق مختلفة في سوريا استهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية كان أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة وقصر الشعب بدمشق، متعهدة بمواصلة "التصرف حسب الضرورة".