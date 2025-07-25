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مصر وقطر تصدران بيانا جديدا بشأن جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة حول غزة

الجمعة 25 يوليو 2025 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر وقطر تصدران بيانا جديدا بشأن جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة حول غزة



الدوحة/سما/

أعلنت مصر وقطر في بيان مساء الجمعة، إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت 3 أسابيع في الدوحة.

وأكدت القاهرة والدوحة أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمرا طبيعيا في سياق هذه المفاوضات المعقدة.

وشددا في البيان على أنهما يواصلان جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى.

ودعت الدولتان إلى عدم الانسياق وراء تسريبات تتداولها بعض وسائل الإعلام في محاولات للتقليل من هذه الجهود والتأثير على مسار العمل التفاوضي.

وشددت الدولتان على أن هذه التسريبات لا تعكس الواقع وتصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات.

كما دعت مصر وقطر وسائل الإعلام الدولية إلى التحلي بالمسؤولية وأخلاقيات مهنة الصحافة وتسليط الضوء على ما يجري في القطاع من معاناة غير مسبوقة، لا أن تلعب دورا في تقويض الجهود التي تسعى لإنهاء الحرب على القطاع.

كما أكدتا بالشراكة مع الولايات المتحدة، على التزامهما باستكمال الجهود وصولا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع.

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