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وول ستريت جورنال: الحرب بين إسرائيل وإيران أظهرت نقص الصواريخ الاعتراضية لدى البنتاغون

الجمعة 25 يوليو 2025 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وول ستريت جورنال: الحرب بين إسرائيل وإيران أظهرت نقص الصواريخ الاعتراضية لدى البنتاغون



واشنطن/سما/

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في البنتاغون، أن الحرب القصيرة بين إسرائيل وإيران في يونيو أظهر وجود نقص في الصواريخ الاعتراضية لدى الجيش الأمريكي.


وقالت مصادر عسكرية أمريكية للصحيفة، إن الصراع المذكور كشف كذلك عدم فعالية استخدام الجيش الأمريكي لهذه الصواريخ.


وجاء في الصحيفة: "كشفت تلك الحرب عن فجوة مقلقة في مخزون الولايات المتحدة. كما رصدت الولايات المتحدة مؤشرات على عدم فعالية استخدام أنظمة الدفاع الصاروخي، ولذلك يتم في الوقت الحالي تنفيذ عمليات اختبار لفعالية بعض الصواريخ الاعتراضية".

وبحسب الصحيفة، يعتقد بعض مسؤولي البنتاغون أن الدفاع الصاروخي الأمريكي الحالي، لا يرقى إلى مستوى تحديات العصر، في ظل الاستخدام الواسع النطاق للصواريخ الباليستية الرخيصة وذات القدرة الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

وصرح مسؤولون أمريكيون للصحيفة بأن نظام الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي "ثاد" استخدم أكثر من 150 صاروخا اعتراضيا خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، أي ما يعادل ربع إجمالي الصواريخ الاعتراضية التي اشتراها البنتاغون. وقال أحد الخبراء للصحيفة إن تجديد هذه المخزونات قد يستغرق أكثر من عام.

وتضيف الصحيفة أن الحاجة إلى الصواريخ الاعتراضية، كانت عالية للغاية في مرحلة ما لدرجة أن البنتاغون خطط لإرسال صواريخ اعتراضية اشترتها العربية السعودية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

ونوهت الصحيفة بوجود شكوك في البنتاغون في أن الصواريخ المضادة للصواريخ من طراز SM-3 التي أطلقت من السفن لم تدمر العدد المتوقع من الأهداف.

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