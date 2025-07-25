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السفارة الأمريكية تنفي مزاعم نقل سكان غزة إلى ليبيا وتصفها بـ"الكاذبة"

الجمعة 25 يوليو 2025 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الأمريكية تنفي مزاعم نقل سكان غزة إلى ليبيا وتصفها بـ"الكاذبة"



القدس المحتلة/سما/

نفت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الجمعة ما تردد بشأن وجود خطط أمريكية لنقل سكان قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها "تحريضية وكاذبة تماما".


وقالت السفارة إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدد الاستقرار وتؤجج التوترات.

ويأتي ذلك ردا على تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية أفاد بأن مدير جهاز الـ"موساد" الإسرائيلي دافيد بارنياع زار واشنطن في الآونة الأخيرة لطلب مساعدة الولايات المتحدة في إقناع دول باستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة.

ووفقا للتقرير فقد أبلغ بارنياع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بأن "إسرائيل تتواصل مع دول عدة، بما في ذلك إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا، والتي "أبدت انفتاحا" لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين. غير أن السفارة الأمريكية في ليبيا، سارعت إلى نفي هذه المزاعم، مؤكدة عدم صحة التقارير التي تتحدث عن أي خطط مماثلة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الليبي حتى الآن بشأن هذه الأنباء.

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