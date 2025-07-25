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نتنياهو: لن نقبل أن تفرض حركة حماس شروط استسلام علينا

الجمعة 25 يوليو 2025 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لن نقبل أن تفرض حركة حماس شروط استسلام علينا



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس إنه لن يقبل أن تفرض حركة حماس شروط استسلام على إسرائيل.


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال كلمته في مراسم التأبين الرسمية لزئيف جابوتنسكي على جبل هرتزل، إن حكومته تعمل على التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، لكنه حذر حركة حماس من استغلال هذه الجهود باعتبارها "علامة ضعف".

وأكد نتنياهو: "إذا اعتبرت حماس رغبتنا في التوصل إلى اتفاق ضعفا وفرصة لفرض شروط استسلام تعرض أمن إسرائيل للخطر، فإنها ترتكب خطأ فادحا"، مضيفًا: "نحن عازمون على إعادة الجميع، وهذا ما سنفعله".

وأقر نتنياهو بإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة إثر استهدافهم بسلاح مضاد للدروع اليوم الخميس، دون الخوض في تفاصيل إضافية، في حدث خضع لحظر النشر بعد وصفه بـ"حدث أمني خطير" شرق مدينة غزة.

كما وصف نتنياهو الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران بأنها "الأكثر نجاحا في تاريخ إسرائيل".

ووجه نتنياهو رسالة إلى الدروز في السويداء جنوب سوريا، قائلا: "لن نقف متفرجين أمام ما يحدث لإخواننا في السويداء"، داعيا إلى "نزع السلاح في المنطقة الواقعة جنوب دمشق"، ومؤكدا أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز".

وأعلنت حركة "حماس" أنها سلمت الوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن مكتب نتنياهو عن عودة فريق التفاوض في قطر حول وقف النار في غزة إلى إسرائيل للتشاور.

وصرح مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة CNN بأن قرار إسرائيل استدعاء فريقها التفاوضي من قطر ليس مؤشرا على وجود أزمة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المصدر أن فريق التفاوض استدعي من الدوحة لضرورة اتخاذ قرارات بشأن حالة المفاوضات، وهو أمر لا يمكن اتخاذه عن بعد.

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