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بيسكوف: روسيا كانت دائما تؤيد حل الدولتين للقضية الفلسطينية

الجمعة 25 يوليو 2025 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيسكوف: روسيا كانت دائما تؤيد حل الدولتين للقضية الفلسطينية



موسكو/سما/

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم، إن روسيا دعمت دائما ولا تزال تدعم نموذج الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين.


وأضاف ممثل الكرملين: "كان نموذج الدولتين للتسوية في الشرق الأوسط أمرا مطروحا للنقاش منذ البداية، وهو مسجل في الوثائق ذات الصلة. ولطالما تمسكت روسيا بهذا الرأي".


بهذا الشكل، رد بيسكوف على سؤال ما إذا كان الكرملين يدعم تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن باريس ستعترف رسميا بدولة فلسطين في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

في عام 2024، ومع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، أعلنت سلطات أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين. وردا على ذلك، أعلنت إسرائيل استدعاء سفرائها من دبلن ومدريد وأوسلو للتشاور. ويشار إلى أن الاتحاد السوفيتي، الذي تعد روسيا خليفته القانونية، اعترف بدولة فلسطين عام 1988.

يوم أمس أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن فرنسا والسعودية ستتوليان رئاسة اجتماع المجتمع الدولي المرتقب في الأمم المتحدة، والذي سيركز على جهود إنقاذ حل الدولتين كمسار للسلام.

وقال بارو إن باريس والرياض، ستتوليان رئاسة اجتماع المجتمع الدولي المرتقب يوم الاثنين في الأمم المتحدة، والذي سيركز على جهود إنقاذ حل الدولتين كمسار رئيسي لتحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو المسار الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل كحل دائم للنزاع.

ويهدف الاجتماع إلى حشد الدعم الدولي لإحياء مفاوضات السلام وتعزيز وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، بالإضافة إلى معالجة الأبعاد الإنسانية والسياسية للأزمة في المنطقة.

ومن المتوقع أن يحشد اجتماع يوم الاثنين 29 يوليو دعما عالميا لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، كما من المتوقع أن يناقش الإجراءات العملية لتسوية سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

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