أكثر من 150 مكالمة هاتفية مباشرة بين عضو من حزب بن غفير وقائد شرطة يشتبه بتورطه في قضية جنائية

القدس المحتلة/سما/

تم رصد ما لا يقل عن 152 مكالمة هاتفية مباشرة من الهاتف الشخصي لعضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت إلى الهاتف الشخصي للعميد أفيشاي موعالم المشتبه بتورطه بقضية جنائية.



وذكرت قناة i24 news الإسرائيلية أنه بين أواخر مارس 2023 وحتى نوفمبر 2024، تم إجراء 92 مكالمة ومكالمات فائتة جرت عبر الواتساب، بالإضافة إلى 60 مكالمة ومحاولات لإجراء مكالمات هاتفية عادية.

ومن مواد التحقيق يتبين أن المكالمات بين عضو الكنيست وقائد "الوحدة المركزية يهودا والسامرة" بدأت بعد دخول سوكوت للكنيست.

وتعليقا على ذلك قال سوكوت: "كرئيس لجنة شؤون يهودا والسامرة في الكنيست التي تعنى كثيرا بنشاط الشرطة في المنطقة، من الطبيعي أن أكون على اتصال مع قائد وحدة مكافحة الجريمة في المنطقة، كما هو الحال مع موظفين ذوي صلة في مجالات أخرى."

وكشفت القناة عن نصوص مُدينة لمكالمات هاتفية بين كبار مسؤولي الشرطة، ونصوص تنصت أجراها جهاز المخابرات على قائد الوحدة المركزية - يهودا والسامرة، الفريق أفيشاي معلم.

وتكشف هذه التسجيلات كيف تصرف معلم عندما علم بطريقة مشكوك فيها بوجود تحقيق سري لجهاز المخابرات في قضيته، والذي قد يمنع ترقيته.

وتظهر التسجيلات أن معلم مارس ضغوطا شديدة بكل الطرق والاتجاهات للدفع نحو تعيينه. من بين أمور أخرى، حاول مرارا وتكرارا التصرف من خلال وسيط مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الذي شغل سابقا منصب السكرتير الأمني لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

في أعقاب الكشف، أعلن المفوض العام للشرطة، داني ليفي، أنه يعيد النظر في تعليق عمل نائب قائد الشرطة أفيشاي معلم، وذلك بعد نحو شهرين من إعادته إلى الخدمة.