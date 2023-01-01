  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أكثر من 150 مكالمة هاتفية مباشرة بين عضو من حزب بن غفير وقائد شرطة يشتبه بتورطه في قضية جنائية

الجمعة 25 يوليو 2025 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 150 مكالمة هاتفية مباشرة بين عضو من حزب بن غفير وقائد شرطة يشتبه بتورطه في قضية جنائية



القدس المحتلة/سما/

تم رصد ما لا يقل عن 152 مكالمة هاتفية مباشرة من الهاتف الشخصي لعضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت إلى الهاتف الشخصي للعميد أفيشاي موعالم المشتبه بتورطه بقضية جنائية.


وذكرت قناة i24 news الإسرائيلية أنه بين أواخر مارس 2023 وحتى نوفمبر 2024، تم إجراء 92 مكالمة ومكالمات فائتة جرت عبر الواتساب، بالإضافة إلى 60 مكالمة ومحاولات لإجراء مكالمات هاتفية عادية.

ومن مواد التحقيق يتبين أن المكالمات بين عضو الكنيست وقائد "الوحدة المركزية يهودا والسامرة" بدأت بعد دخول سوكوت للكنيست.

وتعليقا على ذلك قال سوكوت: "كرئيس لجنة شؤون يهودا والسامرة في الكنيست التي تعنى كثيرا بنشاط الشرطة في المنطقة، من الطبيعي أن أكون على اتصال مع قائد وحدة مكافحة الجريمة في المنطقة، كما هو الحال مع موظفين ذوي صلة في مجالات أخرى."

وكشفت القناة عن نصوص مُدينة لمكالمات هاتفية بين كبار مسؤولي الشرطة، ونصوص تنصت أجراها جهاز المخابرات على قائد الوحدة المركزية - يهودا والسامرة، الفريق أفيشاي معلم.

وتكشف هذه التسجيلات كيف تصرف معلم عندما علم بطريقة مشكوك فيها بوجود تحقيق سري لجهاز المخابرات في قضيته، والذي قد يمنع ترقيته.

وتظهر التسجيلات أن معلم مارس ضغوطا شديدة بكل الطرق والاتجاهات للدفع نحو تعيينه. من بين أمور أخرى، حاول مرارا وتكرارا التصرف من خلال وسيط مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الذي شغل سابقا منصب السكرتير الأمني لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

في أعقاب الكشف، أعلن المفوض العام للشرطة، داني ليفي، أنه يعيد النظر في تعليق عمل نائب قائد الشرطة أفيشاي معلم، وذلك بعد نحو شهرين من إعادته إلى الخدمة. 

الأكثر قراءة اليوم

رغم اعادة وفد التفاوض من الدوحة..مسوؤل إسرائيلي: رد حماس كان إيجابيا

حكومة نتنياهو توعز بتسريع دخول المساعدات : العالم لم يعد يصدق عدم وجود مجاعة بغزة

بسبب تصرفات "غير لائقة ولا أخلاقية".. سفير إسرائيل في الإمارات يثير أزمة دبلوماسية

تحقيق صادم لواشطن وتل ابيب .. الوكالة الحكومية الامريكية: لا دليل على سرقة حماس للمساعدات في غزة

السفير الأمريكي المؤيد لابادة غزة يسخر من ماكرون: الدولة الجديدة ستُسمى فران-أون-ستين

هارتس : غزة انتصرت على إسرائيل ..

اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية : نتنياهو يدين ووزراء يهاجمون

الأخبار الرئيسية

68839c6c42360408ae493c6f

سموتريتش لنتنياهو: انتهت مراسم التفاوض المهينة مع الإرهابيين

20250208145657afpp-afp_36xf46a.h-730x438

حماس تكشف تفاصيل مفاوضات التهدئة الأخيرة وتُكذّب رواية ويتكوف

68834b9b42360408ab4d9468

مصدر مصري يكشف مصير المفاوضات حول غزة بعد عرض حماس

20250725130515afpp-afp_67up4eu.h-730x438

ترامب: حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

6883373b4236046aec762d6f

بن غفير: لا مجاعة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية