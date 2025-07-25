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البيت الأبيض: من المؤسف أن سكان غزة يعانون بسبب عدم رغبة حماس بالتوصل لوقف النار

الجمعة 25 يوليو 2025 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: من المؤسف أن سكان غزة يعانون بسبب عدم رغبة حماس بالتوصل لوقف النار



واشنطن/سما/

نقلت قناة "سي بي إس" الأمريكية عن بيان للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه "من المؤسف أن سكان غزة يعانون بسبب عدم رغبة حركة حماس في التوصل لوقف لإطلاق النار".


ونقلت القناة عن بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس دونالد ترامب يريد حياة أفضل لشعب غزة لأنه يمتلك قلبا إنسانيا".

يأتي ذلك، فيما تشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تعثرا بعد إعلان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن انسحاب الفريق الأمريكي من المفاوضات التي كانت تجرى في الدوحة، بسبب ما وصفه بعدم رغبة حركة حماس في التوصل لاتفاق. وأعلن ويتكوف أنه يجري حاليا دراسة "خيارات بديلة" لإعادة الرهائن إلى ديارهم وسط استمرار الأزمة الحادة في غزة.

من جانبها، قالت حركة حماس إنها تعاطت بمسؤولية ومرونة عالية مع جميع المبادرات واعتبرت ردها الأخير إيجابيا وفتح الباب أمام اتفاق شامل، مستغربة تصريحات ويتكوف السلبية تجاه موقفها، ومؤكدة حرصها على استكمال المفاوضات للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما أفاد مصدر رفيع المستوى أن المفاوضات قد تستأنف في الأسبوع المقبل بعد دراسة عرض حماس الأخير، رغم التعثر الحالي.

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