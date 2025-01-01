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"إضراب إيطالي" يسبب تأخيرات في رحلات بن غوريون

الجمعة 25 يوليو 2025 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إضراب إيطالي" يسبب تأخيرات في رحلات بن غوريون



القدس المحتلة/سما/

شهد مطار بن غوريون الجمعة تأخيرات ملحوظة برحلات المغادرة حيث أفاد العديد من المسافرين بتعطل تحميل الأمتعة عمدا وتلقيهم تنبيهات من الطيارين بأن هناك تأخيرا ناجما عن "إضراب إيطالي".


يقصد بالإضراب الإيطالي نوع من الاحتجاج يكون فيه الموظفون ملتزمين بتأدية مهامهم حرفيا وببطء وفق اللوائح، ما يعطل سير العمل المعتاد دون توقف تام.

وأفاد المسافرون عبر تقارير لموقع "واينت" وغيره أن التعطيل سببه "إضراب إيطالي" بين العاملين على الأرض، إذ لم يتم تحميل الأمتعة على بعض الرحلات مما تسبب في تأخيرات.

في المقابل، أكدت هيئة المطارات أن ما يحدث ليس نتيجة إضراب وإنما ازدحام اعتيادي نتيجة تزايد أعداد المسافرين في موسم الصيف، ونفت وجود أي إجراءات تنظيمية احتجاجية مخططة.

وبلغ متوسط تأخيرات رحلات المغادرة في بن غوريون صباح اليوم الجمعة نحو 34 دقيقة، مع تحذيرات بأن التأخيرات قد تزداد أثناء اليوم.

ولم تصدر الجهات الرسمية أو نقابات العمال أي بيانات تؤكد الإعلان رسميا عن إضراب أو احتجاج في المطار حتى الآن.

ويظهر جدول الرحلات (وفق موقع فلايت أوير) سير العمليات مع بعض التأخيرات الملحوظة في مواعيد الإقلاع.

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