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الجيش الإسرائيلي: لا نفرض قيودا على عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة لكن المشكلة في "التحصيل"

الجمعة 25 يوليو 2025 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: لا نفرض قيودا على عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة لكن المشكلة في "التحصيل"



القدس المحتلة/سما/

زعم الجيش الإسرائيلي الجمعة، أن إسرائيل لا تفرض قيودا على عدد الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن مشكلة التحصيل هي التي تمنع استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.


مشكلة "التحصيل" تعني وجود تعقيدات وإجراءات إدارية وبيروقراطية تتعلق بكيفية استلام وتوزيع هذه المساعدات من قبل المنظمات الفلسطينية المعتمدة على الجانب الغزي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه "على الرغم من مزاعم القيود الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية، نشر منسق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) اليوم لقطات موسعة تظهر مئات شاحنات المساعدات على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم. الشاحنات التابعة لمنظمات الإغاثة الدولية ووكالات الأمم المتحدة، ومعظمها محملة بالأغذية، تراكمت خلال الأشهر الأخيرة على الجانب الغزي من المعابر، وتنتظر استلامها وتوزيعها من قبل تلك المنظمات بعد فحص أمني"

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