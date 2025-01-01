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فصائل العمل الوطني الفلسطيني تعلن تقديرها لدور مصر في العمل لوقف الحرب على غزة

الجمعة 25 يوليو 2025 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل العمل الوطني الفلسطيني تعلن تقديرها لدور مصر في العمل لوقف الحرب على غزة



رام الله/سما/

أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطينية عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود التي يقوم بها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، من أجل تأمين ادخال المساعدات إلى النازحين والمحاصرين من أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. 
وقال البيان " نجحت الجهود المصرية في ادخال عدد من شاحنات المساعدات خلال الـ 24 ساعة الماضية".. 
واضاف بيان الفصائل الصادر يوم الجمعة، إننا نناشد الأشقاء في مصر لبذل المزيد من الجهود الضاغطة لتوفير كافة المواد اللازمة للمشافي والمراكز الطبية والمواد الغذائية وحليب الأطفال ، والعمل على أفشال سياسة التجويع والحرمان التي ينتهجها  الاحتلال وجيشه المجرم بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة ، في محاولة للنيل من صموده وكسر إرادته. 
وتابع " نثق بقدرة الدولة المصرية على بذل المزيد من الضغط للوصول إلى وقف العدوان وانهاء حرب الابادة  ، وإفشال كل المخططات التي تستهدف شعبنا وقضيته كما أفشلت مخطط التهجير".

ويأتي البيان ردا عى حملة توقدها جهات ظلامية لتشويه موقف مصر..

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