الخارجية الأمريكية: وحماس تتصرف بسوء نية ولا ترغب في التوصل إلى صفقة..

واشنطن / وكالات /

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم. انها ترغب في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، لكن حركة حماس تتصرف بسوء نية وتتعنت في المفاوضات.

وأكدت الخارجية، أنها ملتزمة بوصول المساعدات إلى غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي لعملية السلام ويتكوف، أنه تقرر " إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس، والذي يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة."

وأضاف٫ "ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس منسقة أو حسنة النية. سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لسكان غزة. من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية. نحن مصممون على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة".