الشيخ يرحب بقرار فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر

رام الله/سما/

أعرب نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، اليوم عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رسالته الموجهة إلى الرئيس محمود عباس، والتي جدد فيها ماكرون موقف فرنسا الثابت وأكد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.

كما توجه الشيخ بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على "الجهد الكبير الذي بذلته مع فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين".

واعتبر الشيخ أن هذا الموقف الفرنسي "يمثل التزام فرنسا بالقانون الدولي ودعم فرنسا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".