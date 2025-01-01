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لقاء إسرائيلي سوري في باريس برئاسة دريمر والشيباني..

الخميس 24 يوليو 2025 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء إسرائيلي سوري في باريس برئاسة دريمر والشيباني..



القدس المحتلة / سما/

 يعقد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سلسلة اجتماعات أمنية في العاصمة الفرنسية باريس، من المتوقع أن تشمل لقاءً مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بحسب ما أوردته هيئة البث العامة الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الخميس.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلية مطلع أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سورية، توم باراك، قد يشارك في اللقاء، في ظل محاولات الرئيس السوري، أحمد الشرع، الحفاظ على وقف إطلاق النار في السويداء.

وأفاد مصدر مطّلع بأن المبعوث الأميركي الخاص بالشأن السوري، باراك، سيعقد اليوم اجتماعًا في العاصمة الفرنسية باريس، مع الوزير الإستراتيجية ديرمر، ووزير الخارجية السوري، الشيباني، في محاولة للتوصّل إلى تفاهمات أمنية تتعلق بالوضع في جنوب سورية.

وتُحمّل سورية إسرائيل مسؤولية تقويض قدرة الدولة على فرض النظام في محافظة السويداء وجبل الدروز بشكل خاص، وفي عموم البلاد، وهي تهمة توجهها عدة دول أيضًا إلى الأنشطة العدوانية المتصاعدة في سورية بحجة "حماية الدروز".

وذكرت التقارير أن ديرمر موجود حاليًا في باريس، للمشاركة في محادثات تسبق المحادثات بين مسؤولين من فرنسا وألمانيا وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، والتي ستُعقد يوم الجمعة في مدينة إسطنبول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطّلعة.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، يتواجد أيضًا في باريس، حيث سيبحث مع ديرمر خلال اجتماعاتهما في فرنسا الملف النووي الإيراني، إلى جانب إمكانية التوصّل إلى ترتيبات أمنية مع سورية.

ووفقًا للتقارير، فإن ديرمر سيجري لقاءات مع "جهات رسمية" بشأن المفاوضات الأوروبية المقررة مع طهران، كما يُتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، باراك، لمناقشة "تسوية أمنية مع دمشق".

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