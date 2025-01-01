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وزير التراث الاسرائيلي: نتجه إلى محو غزة بسكانها وستكون كلها يهودية

الخميس 24 يوليو 2025 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التراث الاسرائيلي: نتجه إلى محو غزة بسكانها وستكون كلها يهودية



القدس المحتلة / سما/

أثار وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، جدلا بعد تصريحات وصف فيها قطاع غزة بأنه "شر يجب القضاء عليه"، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية "تدفع باتجاه محو غزة"، وأنه "في نهاية المطاف ستكون غزة كلها يهودية"، على حد تعبيره.

وقال إلياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "الحمد لله، نحن نقضي على هذا الشر".

ويعرف إلياهو بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو الرئيس السابق لجمعية "حاخامات المجتمع في إسرائيل"، ويشغل حاليا منصب وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية.

وفي تعليق على هذه التصريحات، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بشدة ما قاله الوزير إلياهو، واصفا كلامه بأنه "هجوم أخلاقي وكارثة تفسيرية".

وقال لابيد: "لن تقنع إسرائيل العالم بعدالة حربنا ما دامت تقودنا حكومة أقلية متطرفة بوزراء يقدّسون الدم والموت".

وتابع لابيد "لا يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي، ولا يموتون ولا يصابون لإبادة المدنيين، بل يقاتلون لاستعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل".

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