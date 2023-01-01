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اصابة 9 مستوطنين في عملية دهس في منطقة مفترق بيت ليد قرب نتانيا..

الخميس 24 يوليو 2025 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 9 مستوطنين في عملية دهس في منطقة مفترق بيت ليد قرب نتانيا..



القدس المحتلة/سما/

أفاد متحدث بلسان نجمة داود الحمراء الاسرائيلية ان عددا من المستوطنين أصيبوا جراء اصطدام سيارة بمحطة للحافلات على شارع 57، عند مدخل كفار يونا، في منطقة مفترق "بيت ليد" القريب من مدينة نتانيا. وقال المتحدث بلسان نجمة داود الحمراء ان طواقم الإسعاف

تقدم العلاج الأولي للمصابين في المكان، بحيث انهم يعانون من إصابات متفاوتة. من جانبها، قالت الشرطة في بيان أولي " ان الملابسات والخلفية قيد الفحص".

ارتفاع عدد المصابين الى 9
وقال متحدث بلسان نجمة داود الحمراء ان عدد المصابين ارتفع الى تسعة، من بينهم شاب وشابة حالتهما متوسطة. من جانب آخر، تقوم قوات الأمن بفحص خلفية الحادثة وسط شبهات بان حادثة الدهس عملية متعمدة.

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